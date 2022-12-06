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光大證券國際：恒指明年目標價看23000點 推薦四大板塊

光大證券國際發表2023年投資展望，預計明年首季仍存在經濟下行壓力，全球央行將重新審視加息及貨幣政策，紓緩經濟壓力。該行上調恒指目標價至23000點，即較今日收市價19441點仍有18.3%的潛在升幅。

光大證券國際證券策略師伍禮賢指出，今年港股受外憂外患所影響，包括內地疫情加大增長壓力、全球經濟衰退風險上升等因素，不過現時內地防疫政策放寬、中美審計拉鋸緩和、行業逐步適應監管常態化，加上預計美國至明年中將結束加息周期，人民幣回穩將利好港股回升，內外基本面均有所改善。

他指出，現時恒指股息率約為4.5倍，高於全球主要指數，過去觸及4.5倍時恒指將會築底；市盈率近日亦跌穿9倍，而過去4次跌穿9倍市盈率時均錄得正回報。此外，恒指過去4次進入熊市後，反彈幅度介乎27%至105%。該行設科指目標價為4600點；上證指數目標價3500點。

伍禮賢表示，在近日多項好消息下，相信恒指短期內可上望20000點，惟明年首季面對經濟壓力之下，將出現一定整固再向上試23000點水平。

該行看好科技、內需、航空及收息股四個板塊，認為在監管常態化、內地經濟復蘇、香港及內地放寬出入境限制等因素下，相關板塊將可受惠。此外，隨著市場預期美國將於2023年中期完結加息周期，將有利收息股表現，推薦個股包括國泰（0293）、東航（0670）、中國中免（1880）、蒙牛（2319）、阿里巴巴（9988）美團（3690）、領展（0823）及新創建（0659）