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禹洲收購珠海沿海66.7%股權 總代價8.8億人民幣

禹洲集團（1628）公布，於12月2日向沿海綠色家園收購珠海沿海的66.7%股權，總代價8.8億元人民幣（下同），包括現金1.7億元，再向沿海綠色家園轉讓上海沿商、瀋陽中廣的全部股權，分別代價為3.5億元及3.6億元。交易完成後，珠海沿海將成為禹洲的間接非全資附屬公司，獨立第三方橫琴沿海創展科技有限公司擁有其餘下的33.33%股權。

作為交易代價的上海沿商及瀋陽中廣，前者重大資產為建國門外項目及北京天倫寰宇投資管理有限公司，持有北京天倫寰宇65%股權；後者重大資產為蘇家屯項目。截至去年3月底止，上海沿商及瀋陽中廣未經審核資產淨值分別為1005.3萬元及3.01億元。

至於是次被禹洲收購的珠海沿海，截至今年3月底止，唯一重大資產上衝項目，即位於珠海市香洲區的上衝村住宅項目，其賬面價值為30.8億元，共錄得除稅後淨虧損551萬元，未經審核資產淨值為8916.6萬元。

集團指出，交易可集中資源增加可售貨值，進一步推進本集團「區域深耕」的戰略，改善重點區域發展帶來更高投資回報。由於出售兩項目權益為收購事項代價之一，因此不會從交易中變現所得款項淨額。集團預期，完成交易後，將因此錄得4.26億元虧損。