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華爾街大行CEO料美國衰退 債息倒掛再破紀錄 道指跌350點

高盛、摩根大通等華爾街大行CEO警告美國經濟將衰退，摩根士丹利高管稱一些大公司明年業績可能遠遜預期。美股、原油等風險資產遭拋售。美3個月10年期債息倒掛屆乎75.527基點至83.905基點。美2年期10年期債息倒掛曾達84.883基點，創紀錄新低。美股三大指數向下，納指見近一個月最大跌幅。

高盛CEO預測美國經濟明年將衰退，暗示要為降薪和裁員做好心理準備；美國銀行CEO：離職人數減少，將放慢招聘速度以應對可能的經濟衰退；另外，據報摩根士丹利將在全球範圍內裁員約1,600人以控制成本，約佔員工總數的2%。

道瓊斯工業平均指數收跌350點，跌幅1.04%，報33596點。標普500指數收跌57點，跌幅1.44%，報3941點。納斯達克綜合指數收跌225點，或2.01%，報11014點。

高盛跌2.32%，報362.91美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累56點，而聯合健康升0.8%，報539.32元，貢獻道指28點。

科技股方面，蘋果收市報142.91元，跌2.53%，谷歌母公司Alphabet收市報96.98元，跌2.51%，亞馬遜收市報88.25元，跌3.03%，Facebook收市報114.12元，跌6.78%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.58%，報438點。德國DAX指數收跌0.73%，報14343點；法國CAC 40指數跌0.14%，報6687點；英國富時100指數收跌0.61%，報7521點。

道指曾跌最多1.56%，低見33418.59點，是11月17日33239.75點後最低。收市報33596.34點，是11月17日後收市新低，當日報33546.32點。連跌2日，累計跌833.54點，對上一次連跌2日是11月17日。

標指曾跌最多2.01%，低見3918.39點，是11月17日3906.54點後最低。收市報3941.26點，是11月9日後收市新低，當日報3748.57點。連跌4日，累計跌138.85點，對上一次連跌4日是11月3日。

納指曾跌最多2.52%，是11月9日後最大跌幅，當日跌幅為2.56%。低見10956.2點，是11月29日10944.37點後最低。收市報11014.89點，是11月29日後收市新低，當日報10983.78點。連跌3日，累計跌467.56點，對上一次連跌3日是11月29日。

 