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比亞迪冀參與智利鋰礦項目 將在全球尋找鋰供應

外電報道，隨著關鍵電池材料鋰的價格大漲，比亞迪（1211）打算進軍拉美和非洲的鋰業務。

比亞迪執行副總裁李柯接受採訪時表示，該公司正在全球尋找鋰供應。比亞迪在智利正在談判參與一個採礦項目，並在申請加工許可。比亞迪也在考慮投資非洲的鋰項目，儘管發現那裡的基礎設施存在不足。

李柯透露，比亞迪有意向智利礦山提供直接提取鋰的技術，並通過與生產商達成包銷協議來確保供應。比亞迪將使用這些鋰礦物生產用於電動汽車電池的正極材料，但並不計劃在智利製造電池。

李柯表示，比亞迪還在與潛在合作方（並非現有生產商SQM和Albemarle Corp.）談判一個智利的採礦項目，並已向國家開發機構Corfo申請正極材料加工許可。

李柯表示：「我們正在全球尋找任何機會」，「包括非洲、智利和阿根廷。每個有鋰礦資源的國家，我們都想參與，為未來建立儲備。」他又指，過去兩年有「熱錢」進入鋰行業，目前的價格「不健康」，如果持續下去將會扼殺這個行業。

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