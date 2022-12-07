比亞迪執行副總裁李柯接受採訪時表示，該公司正在全球尋找鋰供應。比亞迪在智利正在談判參與一個採礦項目，並在申請加工許可。比亞迪也在考慮投資非洲的鋰項目，儘管發現那裡的基礎設施存在不足。

李柯透露，比亞迪有意向智利礦山提供直接提取鋰的技術，並通過與生產商達成包銷協議來確保供應。比亞迪將使用這些鋰礦物生產用於電動汽車電池的正極材料，但並不計劃在智利製造電池。

李柯表示，比亞迪還在與潛在合作方（並非現有生產商SQM和Albemarle Corp.）談判一個智利的採礦項目，並已向國家開發機構Corfo申請正極材料加工許可。

李柯表示：「我們正在全球尋找任何機會」，「包括非洲、智利和阿根廷。每個有鋰礦資源的國家，我們都想參與，為未來建立儲備。」他又指，過去兩年有「熱錢」進入鋰行業，目前的價格「不健康」，如果持續下去將會扼殺這個行業。

其他報道

內地11月進、出口均遠遜預期 出口僅增0.9% 美元計更大跌8.7%

馬斯克據報將Twitter總部部分辦公室改成臥室 以便通宵工作員工使用

內地今日或公布進一步調整優化防疫措施

比亞迪李柯稱 巴菲特「鍾愛」車廠 不會離棄

安踏考慮最快明年將Amer Sports上市

蘋果推遲Apple Car發布時間至2026年

滬深三大指數低開 人行淨回籠1680億人民幣

恒指低開60點 科指跌0.18% 10天線升穿100天線 碧桂園跌8.2%

北水增持希望教育 減持碧桂園

大摩擬全球裁員2%

港股ADR跌101點 夜期低水13點 美期升亞股跌

高盛、聯博CEO料美國經濟明年將衰退

碧桂園折讓14.83%配股 籌47億

華爾街大行CEO料美國衰退 債息倒掛再破紀錄 道指跌350點