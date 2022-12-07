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渣打信用卡集體被盜用 渣打仍未回覆 網民昨日起已求助

渣打信用卡集體被盜用，於渣打Facebook專頁上，多名網民留言稱信用卡被盜用，多人被擦卡十多次，綜合留言顯示金額幾美元至十幾美元不等，事件似乎由昨日中午已開始，至今仍陸續有卡主作出反映。本報已向渣打查詢，正等待回覆。

受害網民稱，無法電話聯絡渣打，「我係苦主打極都唔通」「等兩個鐘冇人聽電話，現在直頭打唔入」，「係app申請交易爭議又system error」，渣打亦承認線路比較繁忙。

有受害人士稱，「12小時內比人盜用信用卡成10次，尋日開始打去hotline 響成50分鐘都冇人聽」、「噚晚已經收到交易短訊，連續10次$9美金交易」。

渣打於Facebook上亦有回覆部分留言，最早是昨日中午回覆，當時網民稱「信用卡有可疑交易，成朝都搵唔到CS ?? 點搞？」，而渣打稱「現時熱線線路比較繁忙，你或可以經STACY(於對話欄輸入3次"Live Agent")聯絡線上客戶服務主任，我們會盡快幫你處理。」，至今日下午一時，群情仍然激憤，渣打稱「現時熱線線路比較繁忙，等候時間比較長，你可以先登入SC Mobile/ 網上銀行，經STACY留底你嘅查詢，我哋會盡快覆返你」。

 

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