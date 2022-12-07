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FT：Alameda投資近500項目涉逾400億 包括無人機、農產及減肥藥

全球第二大的虛擬貨幣交易所FTX上月初申請破產後，市場持續關注FTX的「財務黑洞」。英國《金融時報》（FT）昨報道，FTX創辦人Sam Bankman-Fried（SBF）除了擁有FTX和同系對沖基金Alameda Research外，尚有一家風投基金，更藉此進行近500項非流動性投資組合，總投資價值超過54億美元（約421.2億港元）。

據報，在今年11月初、FTX爆發擠兌潮時，SBF為尋求「白武士」救援資金，曾向投資人披露其投資組合清單。組合涵蓋近500個項目，分別由超過10家不同的控股公司負責。當中，投資金額最大的項目是虛幣礦企 Genesis Digital Assets，涉資11.5億美元；其次為人工智能研究公司Anthropic，投資金額5億美元。

虛幣相關的投資以外，Alameda還投資不同「非核心業務」的項目，包括向軍用無人機Brinc Drones投資4000萬美元、向室內種植農產公司80 Acres投資2500萬美元、向減肥藥公司Equator Therapeutics投資50萬美元等等。此外，Alameda更投資不同的區塊鏈媒體，包括向研究機構Messari投資約150萬美元、向星球日報（ODaily）投資約500萬美元（25%股權）、向區塊律動（Blockbeats）投資356萬美元（30%股權）等等。

報道也披露，除了FTX Trading Ltd.、Alameda Research LLC、Alameda Ventures Ltd.等實體外，FTX還有不同相關子公司，並透過該批公司的名義對外進行投資，包括Clifton Bay Investments LLC、Cottonwood Grove Limited、Maclaurin Investments Ltd、Goodman Investments Ltd、Island Bay Ventures Inc、West Realm Shires Inc及Genesis Block。