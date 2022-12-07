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數據疲軟蓋過放寬防疫利好 恒指大成交跌626點 北水流出兩周最多

內地上月出口遠遜預期，進口亦遜預期，中午即使公布防疫新十條，放寬疫情防控，同時亦有指政府擬定明年增長目標在5%左右，略高過市場預期的4.85%，不過，市場解讀內地進出口數據，認為出口難好轉之餘，內需亦見疲軟，A股、港股先升後跌，恒指大陰燭並以接近全日低位收市，成交大增至2074億，北水亦轉淨流出50億元，兩周最多。

恒指今早低開60點，午後曾升最多296點，其後倒跌最多641點，全日高低波幅938點。

恒指收市跌626點或3.22%，報18814點，大市成交金額2074億元，較上日增加25.7%，是12月5日2229.81億元成交後最多；國指跌220點或3.31%，報6432點。恒生科技指數收報4004點，跌3.77%。

藍籌股成交金額982.51億元，佔大市成交47.37%；科指成份股成交金額559.67億元，佔大市成交26.98%；國指成份股成交金額845.88億元，佔大市成交40.78%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。新地（0016）、比亞迪（1211）、中銀香港（2388）貢獻恒指較多。

藍籌6隻升，68隻下跌，2隻無升跌。新地（0016）升2.05%，收報97.3元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌15.46%，收報2.68元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是商湯（0020）收報2.2元，升6.8%；跌幅最大的是明源雲（0909）收報6.47元，跌11.37%。

恒指今早10天線(18452.04點)升穿100天線(18341.3點)，收市下試10天線。科指今早10天線(3813.19點)升穿100天線(3800.22點)，收市下試10天線。

北水南下合計淨流出50.25億元，終止單日流入，淨流出金額是11月22日後最多，當時為58.15億元。南水北上合計淨流入2.73億元人民幣，較上日減少49.44%，連續第7日流入，累計流入369.75億元。

午後消息股表現

國務院「防疫新十條」 出台，同程（0780）：機票及火車票搜索量分別飈4倍及2.7倍。同程創52周高，見18.22元，收報16.54元，跌1.66%。攜程（9961）收報248.4元，跌4.97%。東航（0670）創52周高，見3.53元，收報3.2元，升6.31%。國航（0753）創52周高，見7.6元，收報6.59元，升4.27%。南航（1055）收報4.8元，升2.13%。

賭股亦先升後跌，新濠國際發展（0200）收報7.7元，跌3.39%；美高梅中國（2282）創52周高，見8.75元，收報7.52元，跌0.13%；澳博（0880）收報4.18元，跌2.11%；永利澳門（1128）創52周高，見9.27元，收報7.77元，跌6.05%；銀河娛樂（0027）創52周高，見54.35元，收報49.8元，跌3.58%；金沙中國（1928）創52周高，見26.9元，收報23.5元，跌4.86%。

渣打（2888）信用卡集體被盜用，渣打仍未回覆，網民昨日起已求助。收報55.1元，跌0.9%。

今早及隔晚消息股表現

AI繪圖爆紅，美圖公司（1357）一度勁飈46%。收報1.49元，升24.17%。

比亞迪（1211）冀參與智利鋰礦項目，將在全球尋找鋰供應。比亞迪李柯稱，巴菲特「鍾愛」車廠，不會離棄。收報200.2元，升0.25%。

安踏（2020）考慮最快明年將Amer Sports上市。收報94.35元，跌2.23%。

碧桂園（2007）折讓14.83%配股，籌47億。收報2.68元，跌15.46%。

時代中國（1233）11月合約銷售跌85%。收報1.59元，跌10.67%。

禹洲（1628）收購珠海沿海66.7%股權，總代價8.8億人民幣。收報0.37元，跌5.13%。

不滿工作量增加及縮短外站休息時間，國泰（0293）工會：不排除發起罷工。收報8.17元，升0.25%。

中海外（0688）11月合約銷售跌11%。收報19.56元，跌6.19%。

保利（0119）11月合約銷售升68%。收報1.87元，跌3.61%。

中海宏洋（0081）11月合約銷售跌41%。收報3.42元，跌4.47%。

瑞銀：iPhone交貨時間改善。高偉電子（1415）收報11.42元，升0.18%；富智康（2038）收報0.87元，跌1.14%。

破頂股表現

破頂股包括，萬物雲（2602）創上市新高，見51元，收報47.5元，跌1.04%；國航（0753）創52周高，見7.6元，收報6.59元，升4.27%；東航（0670）創52周高，見3.53元，收報3.2元，升6.31%；美高梅中國（2282）創52周高，見8.75元，收報7.52元，跌0.13%；永利澳門（1128）創52周高，見9.27元，收報7.77元，跌6.05%；銀河娛樂（0027）創52周高，見54.35元，收報49.8元，跌3.58%；金沙中國（1928）創52周高，見26.9元，收報23.5元，跌4.86%；國藥控股（1099）創52周高，見20.75元，收報20元，升6.16%；東陽光藥（1558）創52周高，見8.25元，收報8.05元，升4.68%；神威藥業（2877）創52周高，見7.68元，收報7.51元，升3.44%；華潤醫療（1515）創52周高，見5.54元，收報5.34元，升4.09%。

破底股方面

4隻股份創上市新低，包括聖諾醫藥（2257）低見53.4元，收報53.5元，跌3.34%；大唐集團（2117）低見0.73元，收報0.75元，跌1.32%；子不語（2420）低見5.86元，收報5.88元，跌1.18%；交運燃氣（1407）低見1.01元，收報1.06元，跌3.64%。

7隻股份創52周低，包括銀建國際（0171）低見0.325元，收報0.33元，跌1.49%；尖沙咀置業（0247）低見21.78元，收報21.78元，無升跌；宏安（1222）低見0.04元，收報0.044元，升10%；亞洲聯合基建（0711）低見0.52元，收報0.53元，跌1.85%；信和酒店（1221）低見1.6元，收報1.76元，跌1.12%；博駿教育（1758）低見0.435元，收報0.435元，無升跌；超大現代（0682）低見0.03元，收報0.031元，跌6.06%。

異動股

上升異動股，包括，eprint（1884）創52周高，見0.62元，收報0.61元，升52.5%；山東新華製藥股份（0719）收報7.74元，升27.93%；多想雲（6696）收報0.74元，升27.59%；寶寶樹集團（1761）收報0.325元，升27.45%；美圖公司（1357）收報1.49元，升24.17%；克莉絲汀（1210）收報0.07元，升22.81%；凱升控股（0102）收報0.155元，升22.05%；恒偉集團（8219）收報0.4元，升21.21%；康哲藥業（0867）收報14元，升20.69%；意馬國際（0585）收報0.36元，升20%。

下跌異動股，包括，龍光地產（3380）收報1.12元，跌17.04%；碧桂園（2007）收報2.68元，跌15.46%；寶龍地產（1238）收報1.33元，跌15.29%；時富金融（0510）收報0.38元，跌14.61%；旭輝（0884）收報1.31元，跌13.82%；揚科集團（1460）收報0.19元，跌13.64%；新城發展（1030）收報3.26元，跌13.3%；太和控股（0718）收報0.062元，跌12.68%；遠洋集團（3377）收報0.98元，跌12.5%；中駿集團（1966）收報0.79元，跌12.22%。

 

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