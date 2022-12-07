內地上月出口遠遜預期，進口亦遜預期，中午即使公布防疫新十條，放寬疫情防控，同時亦有指政府擬定明年增長目標在5%左右，略高過市場預期的4.85%，不過，市場解讀內地進出口數據，認為出口難好轉之餘，內需亦見疲軟，A股、港股先升後跌，恒指大陰燭並以接近全日低位收市，成交大增至2074億，北水亦轉淨流出50億元，兩周最多。