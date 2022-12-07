梁振英發文指，現在是全港市民共度時艱，爭取盡早恢復對外交往，疫後盡早復甦的時候，來往香港的航班已經大幅減少，國泰是香港最大的航空公司，員工不應為了幾個小時的休息時間，就以罷工為要脅，質問:「你們還是香港人嗎？你們是為香港的競爭對手罷工嗎？」

梁振英表示，奉勸該工會馬上公開收回罷工要脅。「不要成為過街老鼠。不滿休息時間短，可以告上法庭，可以辭職，不要耍小聰明在聖誕節前要脅罷工。」

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