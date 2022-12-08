其他消息方面，普京警告核戰爭風險上升，該國將在必要時採取一切手段捍衛自身和盟友；加拿大央行加息50基點但暗示升息周期可能暫停；Cathie Wood表示，債市表明聯儲局在貨幣政策上正犯下「嚴重錯誤」，通縮是比通脹大得多的風險

道瓊斯工業平均指數收漲1點，升幅0.01%，報33597點。標普500指數收跌7點，跌幅0.19%，報3933點。納斯達克綜合指數收跌56點，或0.52%，報10958點。

聯合健康升0.67%，報542.91美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻23點，而高盛跌0.82%，報359.92元，拖低道指19點。

科技股方面，蘋果收市報140.94元，跌1.37%，谷歌母公司Alphabet收市報94.94元，跌2.1%，亞馬遜收市報88.46元，升0.23%，Facebook收市報113.93元，跌0.16%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.62%，報436點。德國DAX指數收跌0.58%，報14261點；法國CAC 40指數跌0.41%，報6660點；英國富時100指數收跌0.43%，報7489點。