個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.7%，折合報305.3元；阿里巴巴（9988）升1.13%，折合報86.01元；美團（3690）升2.27%，折合報171.31元；匯控（0005）升0.43%，折合報46.85元；建行（0939）跌0.58%，折合報4.64元。

道期現跌0.101%；標期現跌0.13%；納期現跌0.16%。日股現跌0.68%，韓股現跌0.26%，澳股現跌0.6%。

VIX指數隔晚升2.3%或0.51點，報22.68點。美2年期10年期債息倒掛現報83.49%。

紐油現升0.73%或0.53美元，報72.54美元；布油現跌2.74%或2.17美元，報77.17美元；金價現跌0.02%或0.39美元，報1785.88美元；LME 銅期貨隔晚升0.41%或35美元，報8456.5美元。美國10年期債息現升0.79%或0.0271厘，報3.444厘。

今日焦點股份可留意：

贛鋒鋰業（1772）涉內幕交易，中證監處罰330萬元人幣。

香港科技探索（1137）11月GMV按年升15.4%至6.66億元。

旭輝（0884）首11月合同銷售按年跌近48%，弘陽同期跌57%。

乘聯會：11月乘用車零售跌6%，只要防控不過度加碼，對年末車市有信心。

吉利（0175）11月總銷量按年增6.8%，累售僅完成全年目標78%。

國藥擬以每股6元私有化中國中藥（0570），溢價59%。

其他報道

北水增持國美 減持小米

經濟下滑擔憂日益加劇 債息倒掛再創紀錄 標指5連跌 道指升1點