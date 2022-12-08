恒指今早高開150點或0.8%，報18965點，大市成交金額25億元；國指今早高開66點或1.04%，報6499點。恒生科技指數開市報4067點，升1.58%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。建行（0939）、友邦（1299）、中海油（0883）拖累大市。
藍籌50隻升，13隻下跌，13隻無升跌。阿里健康（0241）升3.66%，報8.78元，是升幅最大的藍籌，周大福（1929）跌1.49%，報14.54元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股27隻升，1隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報170.3元，升9.94%；跌幅最大的是聯想（0992）開市報6.05元，跌0.98%。
恒指續高於10天線(18582.46點)。科指續高於10天線(3861.64點)。
贛鋒鋰業（1772）涉內幕交易，中證監處罰330萬元人幣。開市報68元，升0.52%。
香港科技探索（1137）11月GMV按年升15.4%至6.66億元。開市報6.05元，無升跌。
旭輝（0884）首11月合同銷售按年跌近48%，弘陽同期跌57%。開市報1.31元，無升跌。
乘聯會：11月乘用車零售跌6%，只要防控不過度加碼，對年末車市有信心。汽車股向上，吉利（0175）開市報12.36元，升1.81%；比亞迪（1211）開市報203.2元，升1.5%；華晨中國（1114）開市報4.6元，升1.32%；廣汽集團（2238）開市報5.55元，升1.28%；東風集團股份（0489）開市報4.68元，升0.86%；長城汽車（2333）開市報10.9元，升1.87%；北京汽車（1958）開市報2.18元，升0.93%；慶鈴汽車股份（1122）開市報1.04元，升0.97%；小鵬（9868）開市報43.85元，升0.11%；五菱（0305）無成交，報0.91元；理想汽車（2015）開市報89.4元，升1.82%；蔚來集團（9866）開市報101.9元，升3.09%；零跑（9863）無成交，報29.65元。
吉利（0175）11月總銷量按年增6.8%，累售僅完成全年目標78%。開市報12.36元，升1.81%。
國藥擬以每股6元私有化中國中藥（0570），溢價59%。開市報4.33元，升14.85%。
異動股
上升異動股，包括，中國中藥（0570）開市報4.33元，升14.85%；嗶哩嗶哩（9626）開市報170.3元，升9.94%；中煙香港（6055）開市報11.06元，升8.22%；創夢天地（1119）開市報3.99元，升8.13%；百濟神州（6160）開市報116.8元，升7.55%；銀濤（1943）開市報1.05元，升7.14%；力高生活（2370）開市報2.65元，升6%；JS環球生活（1691）開市報10.18元，升5.6%；雍禾醫療（2279）開市報10.86元，升5.44%。
下跌異動股，包括，德永佳集團（0321）開市報1.24元，跌4.62%；美東汽車（1268）開市報14.12元，跌3.95%；冠均國際（1629）開市報0.27元，跌3.57%；匯賢（87001）開市報0.88元，跌3.3%；超大現代（0682）見52周低0.03元，開市報0.03元，跌3.23%；路勁基建（1098）開市報3.38元，跌2.87%；南方東英元宇宙概念ETF（3034）開市報5.09元，跌1.36%；優品360（2360）開市報2.15元，跌2.27%；普拉達（1913）開市報41.8元，跌2.11%；華住集團（1179）開市報31.95元，跌1.84%；金界控股（3918）開市報6.16元，跌1.6%。
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