陳曉蓉認為，港股最差情況已過，由2021年高位計算，跌幅達52%。隨中國「清零」政策方向已向正面發展，內房行業獲新政策支持，預期銷售明年首季見底，配合寬鬆貨幣政策，消費，服務業將於明年改善。明年中國經濟增速將較今年改善，惟幅度未必太過顯著，增長或介乎4%至5%。

港股第4季顯著反彈，陳曉蓉指出，升幅已反映內地放寬防疫的利好因素，若再反彈需等待政府推出更多措施擴大放寬範圍，例如減少隔望日數等。短期仍偏好高息、低估值的防守性版塊，如公用股、中資電訊股及新能源汽車股。短中期而言，經濟逐步回穩，並現增長之際，將利好中港消費股、餐飲股及旅遊航空股。

美聯儲將於本月加息，陳曉蓉預計，將加息50個基點，至明年第二季見頂，高見5.25厘，直至2024年初才能展開減息。美國或於明年第三季步入衰退，當季經濟或按季錄得負增長1%，衰退歷時三個季度。

隨美息見頂，陳曉蓉料美元於下半年將重回100以下水平，人民幣在內的亞洲貨幣將再度轉強。她料人行將有更大的放鬆貨幣政策，放寬防疫吸引外資流入，加大人民幣需求。加上中美息差有所收窄，減輕人民幣貶值壓力，料明年人民幣轉強，離岸人民幣兌美元將下試6.7水平。

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