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畢馬威料港IPO增勢持續至明年

畢馬威中國表示，港新股市場在下半年復蘇，預計今年港交所（0388）總集資額列全球第三位，總集資額約970億港元；並會持續升勢至明年，因目前已有超過120家公司提交申請預計有90宗新股上市，帶來1800億元的總集資額。

畢馬威中國新經濟市場及生命科學行業香港主管合夥人朱雅儀表示，今次估算遜早前預期，因港集資額很多來自內地，目前股市等波幅較大，很多公司集資出現困難，便決定延遲上市，導致集資額縮減。

畢馬威中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌補充，港過去市值較大的IPO是科技公司，但目前市況下估值較差，但預計不確定因素見底，下年會較今年好，至明年下半年會有相對大型公司上市。

他續指，《上市規則》現諮詢18C並預計12月中到期，第一季將會落實執行新規則，即是至明年第二季或有關上市公司遞交招股書，預計成為其中一個提高明年集資額的動力，但市場會否出現大型集資的公司則視乎市場狀況。

被問及中美審計底稿問題，朱雅儀表示，現正等待公布審計結果，但認為目前來看除牌風險較小，但具體影響受多方因素影響，也要視乎市場環境。

 

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