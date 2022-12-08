內地及香港均傳出放寬疫情防控措施，港股曾反彈超過700點，收復昨日大部分失地。外圍個別發展，美國今公布首次申領失業金等數據，美期上升，不過歐股亞股A股普遍向下。大市成交縮減，見近一周低。北水連續第2日流出。
恒指今早高開150點見全日低位，午後升幅進一步擴大至最多706點，全日高低波幅557點。
恒指收市升635點或3.38%，報19450點，大市成交金額1606億元，較上日減少22.53%，是12月2日1427.75億元成交後最少；國指升233點或3.63%，報6666點。恒生科技指數收報4270點，升6.64%。
藍籌股成交金額702.63億元，佔大市成交43.75%；科指成份股成交金額466.47億元，佔大市成交29.04%；國指成份股成交金額583.98億元，佔大市成交36.36%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。中海油（0883）、中移動（0941）、創科實業（0669）拖累大市。
藍籌60隻升，12隻下跌，4隻無升跌。阿里健康（0241）升16.06%，收報9.83元，是升幅最大的藍籌，中海油（0883）跌1.31%，收報9.81元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股27隻升，2隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報189元，升22.01%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報25.1元，跌0.4%。
恒指高於10天線(18630.97點)。科指高於10天線(3881.92點)。
北水南下合計淨流出4.24億元，較上日減少91.56%，連續第2日流出，累計流出-54.49億元。南水北上合計淨流入1.14億元人民幣，較上日減少58.45%，連續第8日流入，累計流入370.88億元。
中國飛機租賃（1848）考慮出售部分資產，規模約30億美元。收報4.57元，升6.78%。
LME拒絕洲際交易所收購。港交所（0388）收報335.6元，升4.48%。
傳港府將調整防疫措施，莎莎國際（0178）收報1.64元，升19.71%。周大福（1929）收報14.88元，升0.81%。普拉達（1913）收報43.15元，升1.05%。六福集團（0590）收報20.25元，跌0.25%。
餐飲股向上，翠華控股（1314）收報0.238元，升17.24%；譚仔國際（2217）收報2.14元，升11.46%；富臨（1443）收報0.21元，升7.69%；叙福樓（1978）收報1.01元，升6.32%；海底撈（6862）收報22.2元，升6.22%；九毛九（9922）收報20.5元，升6.44%；呷哺呷哺（0520）收報8.02元，升8.82%。
濠賭股勁升，新濠國際發展（0200）收報8.92元，升15.84%。美高梅中國（2282）收報8.48元，升12.77%。澳博（0880）收報4.62元，升10.53%。永利澳門（1128）創52周高，見9.88元，收報9.51元，升22.39%。銀河娛樂（0027）收報52.6元，升5.62%。金沙中國（1928）收報25.85元，升10%。
內地據報建議險資接銀行債券沽盤 應對理財贖回壓力。中國人壽（2628）收報12.14元，升2.36%。中國平安（2318）收報51.45元，升4.79%。
贛鋒鋰業（1772）涉內幕交易，中證監處罰330萬元人幣。收報68.6元，升1.4%。
香港科技探索（1137）11月GMV按年升15.4%至6.66億元。收報6.07元，升0.33%。
旭輝（0884）首11月合同銷售按年跌近48%，弘陽同期跌57%。收報1.44元，升9.92%。
乘聯會：11月乘用車零售跌6%，只要防控不過度加碼，對年末車市有信心。汽車股向上，吉利（0175）收報12.62元，升3.95%；比亞迪（1211）收報212.8元，升6.29%；華晨中國（1114）收報4.65元，升2.42%；廣汽集團（2238）收報5.63元，升2.74%；東風集團股份（0489）收報4.66元，升0.43%；長城汽車（2333）收報11.1元，升3.74%；北京汽車（1958）收報2.21元，升2.31%；慶鈴汽車股份（1122）收報1.05元，升1.94%；小鵬（9868）收報45.2元，升3.2%；五菱（0305）收報0.92元，升1.1%；理想汽車（2015）收報93.1元，升6.04%；蔚來集團（9866）收報102.3元，升3.49%；零跑（9863）收報32元，升7.93%。
吉利（0175）11月總銷量按年增6.8%，累售僅完成全年目標78%。收報12.62元，升3.95%。
國藥擬以每股6元私有化中國中藥（0570），溢價59%。收報4.38元，升16.18%。
破頂股包括，新東方在線（1797）創上市新高，見46.5元，收報46.35元，升9.57%；萬物雲（2602）創上市新高，見52.35元，收報51元，升7.37%；永利澳門（1128）創52周高，見9.88元，收報9.51元，升22.39%；先瑞達醫療（6669）創52周高，見15.08元，收報14.94元，升6.56%；東陽光藥（1558）創52周高，見8.26元，收報7.98元，跌0.87%；華潤醫療（1515）創52周高，見5.55元，收報5.51元，升3.18%；阿里健康（0241）創52周高，見9.96元，收報9.83元，升16.06%；新鴻基地產（0016）創52周高，見99.8元，收報98.25元，升0.98%；同程旅行（0780）創52周高，見18.22元，收報18.16元，升9.79%；京東健康（6618）創52周高，見89.45元，收報89.3元，升12.19%。
7隻股份創上市新低，包括聖諾醫藥（2257）低見53.3元，收報53.55元，升0.09%；維信金科（2003）低見2.56元，收報2.67元，跌1.48%；愛高集團（0328）低見0.033元，收報0.036元，跌7.69%；大唐集團（2117）低見0.71元，收報0.74元，跌1.33%；恒盛地產（0845）低見0.083元，收報0.089元，無升跌；力高生活（2370）低見2.36元，收報2.49元，跌0.4%；雙財莊（2321）低見0.65元，收報0.76元，跌57.06%。
5隻股份創52周低，包括尖沙咀置業（0247）低見21.78元，收報21.78元，無升跌；亞洲聯合基建（0711）低見0.52元，收報0.53元，無升跌；Bodibra母企海納星空科技（8297）低見0.086元，收報0.087元，無升跌；博駿教育（1758）低見0.43元，收報0.43元，跌1.15%；超大現代（0682）低見0.029元，收報0.03元，跌3.23%。
異動股
上升異動股，包括，環球實業科技（1026）見52周低0.106元，收報0.173元，升46.61%；中建富通（0138）收報0.171元，升28.57%；銀杏教育（1851）收報0.9元，升26.76%；勵駿（1680）收報0.55元，升26.44%；億達中國（3639）收報0.97元，升25.97%；加科思（1167）收報6.31元，升23%；永利澳門（1128）創52周高，見9.88元，收報9.51元，升22.39%；中創新航（3931）收報21.55元，升22.03%；嗶哩嗶哩（9626）收報189元，升22.01%；泰凌醫藥（1011）收報0.096元，升21.52%。
下跌異動股，包括，雙財莊（2321）創上市新低，見0.65元，收報0.76元，跌57.06%；盛諾集團（1418）平上市低位0.063元，收報0.067元，跌15.19%；佳兆業資本（0936）收報0.455元，跌12.5%；名仕快相（8483）收報0.06元，跌11.76%；太睿國際控股（1010）收報0.96元，跌11.11%；上置集團（1207）收報0.017元，跌10.53%；金禧國際（0091）收報0.053元，跌10.17%；晨訊科技（2000）收報0.29元，跌9.38%；深藍科技（1950）收報0.151元，跌9.04%；龍皇（8493）收報0.042元，跌8.7%。
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