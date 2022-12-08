內地及香港均傳出放寬疫情防控措施，港股曾反彈超過700點，收復昨日大部分失地。外圍個別發展，美國今公布首次申領失業金等數據，美期上升，不過歐股亞股A股普遍向下。大市成交縮減，見近一周低。北水連續第2日流出。