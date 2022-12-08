文章日期：2022年12月8日 16:35
大市全日沽空金額238.64億元，較上日減少0.21%，沽空金額佔大市成交比率為14.85%，上日為14.715%。沽空金額最多股份為，盈富基金（2800）18.17億元，較上日減少50%。
藍籌當中，沽空比率最高的是匯控（0005）沽空比率47.28%。科指股沽空比率最高的是瑞聲（2018）沽空比率36.9%。
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