蔡永雄表示，今年底至明年初，美國通脹壓力將會見頂，食物和能源通脹已見回落，但美國就業仍然強勁，支持住房和服務類通脹，認為美國加息在明年首季加息至5厘後，會暫停觀察經濟數據，最快也要到2024年才會減息，移向中性利率2厘至3厘。本港樓市今年下跌10.5%，東亞料今年港樓跌11%，明年則跌5%。蔡永雄認為，港息明年在首季上調，因此樓市下跌會集中在在上半年，在明年下半年或因為市場看好美國減息而反彈。

香港經濟首三季下跌3.3%，東亞料今年跌3.3%，但明年增長可望自低基數反彈3.5%。蔡永雄指，今年本港面對利率上調和外圍經濟較差，影響今年經濟表現，不過本港已放寬疫情防控，不會返回最極端的環境，目前失業率已降至3.8%，可見對經濟有正面作用。

內地正在放寬防疫控制，蔡永雄指，若明年開放恢復通關，可為本港經濟帶來相當大支持，疫前本港每年招待6000萬旅客，相對目前只有數十萬旅客，放寬後只要小部分旅客回歸已有數倍的增長，為帶動消費和服務出口。加息影響今年企業投資意慾，拖累固定資產投資，雖然明年利率仍維持高位，不過他指隨着經濟回溫、政府基建項目啟動、樓市信心回升等，可帶動固投見底回升。

東亞預期今年中國內地經濟增長3.5%，明年則可回升至5.2%，較市場多數預測為高。蔡永雄表示，內地保持放寬方向，推動復工復產，在過去疫後放寬後，消費均有很強的反彈，認為明年逾5%的增長為屬合理，不算太高的水平。

蔡永雄又指，在銀行貸款、債券和股市融資推出支持房地產措施，支持房企完成項目，可為房地產市場帶來支持。內地亦將繼續透過財政和貨幣政策刺激經濟，紓緩企業壓力，提振消費意慾，以及推動基建投資，支持經濟加快復蘇。

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