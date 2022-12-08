在幣圈、NFT等大熊市才公布頭炮項目，馮德倫指，今次《無間猿》項目並非草草推出，而是結合了自己多年做電影幕前幕後的經驗、知識去打造，相信有玩開NFT、Web 3.0、元宇宙的人都會「分得出邊啲係咁出嚟掠一掠水，邊啲係有誠意」，《無間猿》項目非兩三日能打造出來，既邀來為Marvel、DC創作的藝術家，做出美漫的效果，亦有《無間道》呢個長達20年的知名電影為藍本創作而成。

馮德倫指，雖然名人效應有用，但投資NFT更重要的玩家對項目的價值認同，以及在Web 3.0下社群的持續參與，他們亦不會只出一個系列就此止步，而是創造「無間猿宇宙」，大家可以衝量「首先信唔信得過呢班人，呢個產品係咪將來有價值？」

他又以電動車為例，「當初都唔會有好多人覺得一定得，好快投資落去，但係有人Beg（賭）呢樣嘢係將來」，所以投入資源。而且雖然一般這類NFT項目應被市場以初創看待，但自己是公眾人物，寰亞亦是上市公司，已經與一般市面的不知名NFT有好大分別。

他又強調，自己一向是科技迷，自2019年接觸區塊鏈、虛擬貨幣、元宇宙、Web 3.0等都有鑽研，並非一望到就衝入去。他直言，在大牛市時市場會有好多聲音，若當時公開項目，聲量會好細，反而在大熊市，剩低的都係真正的觀眾，他們的聲量亦會大起來及被接受到，大熊市中亦「大清洗咗一批人走」，就好似「巴菲特所講潮水退就知邊個無著褲」，亦是一個生機。

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