安盛投資新興亞洲市場高級經濟師姚遠預期，中國會分三階段逐步退出「清零」政策，最快於明年第3季與海外通關。屆時將帶動內需行業，包括消費及服務等復蘇。他指出，由於經濟逐漸重啟，市場對資金需求增加，料人行於明年首季有再次降準可能，降準25個基點，但不會出現基本性的政策改變。

隨經濟活動增加，姚遠料，政府可能推出政策進一步推動消費，例如推消費劵，並於新能源汽車行業上提供補助，刺激消費。

中國政府早前推出政策穩定內地房地產市場，但姚遠認為，明年行業但不會出現明顯反彈。由於內房復蘇基於銷售及建造，新推出的「16條」未有針對置房者提供購房誘因，料明年銷售不會反彈。由於預期銷售仍未恢復，發展商則有較少誘因推出更多新盤。他料行業不會成為明年中國經濟增長的動力，惟其影響將逐步減少。

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