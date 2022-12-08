Visa在香港宣布推行「0+3」檢疫措施後，訪問了700名介乎18至55歲的港人，發現超過一半本地消費者 (53%)表示他們會積極增加現時旅遊儲蓄或維持疫情前的外遊預算，準備當相關檢疫或隔離措施解除後離港旅遊；只有27%受訪者表示基於防疫健康或經濟因素，對於旅遊傾向保守和謹慎態度。此外，與其他年齡層相比，40多至50多歲消費者願意撥出更多儲蓄作為旅遊預算，而大部分的 Z 世代(36%)消費者則計劃開始儲蓄，在相關隔離限制解除後用作旅遊開支。
另外，後疫情時代，大部份外遊港人表示清潔和衛生(45%)是他們最關注的考慮因素。除了當地美食(43%)及當地購物(34%)外，消費者表示未來亦將更重視養生活動(38%)、邊遠地區探索(29%)、 靈性旅遊(28%)，以及一生難忘體驗 (28%)。另外，消費者希望在將來的旅行計劃中減少奢侈體驗(49%)、投入義工服務 (30%) 和工作度假(32%)。
調查亦發現香港人把目光投向日本，60%有意於未來兩年旅遊的受訪者將日本列爲首選，其次是中國內地(27%)、台灣(23%)、韓國(18%)和泰國(14%)。從「美食天堂」出走外遊的香港人，幾乎在任何目的地，首選活動都是享受當地美食。另外，有意前往中國內地旅遊的受訪者中，45% 表示主要目的是與親友團聚及共度假期。
其他報道
馮德倫伙寰亞及EVG推頭炮項目無間猿 今晚9時起免費發放5000個fortune cookies