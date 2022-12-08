另外，後疫情時代，大部份外遊港人表示清潔和衛生(45%)是他們最關注的考慮因素。除了當地美食(43%)及當地購物(34%)外，消費者表示未來亦將更重視養生活動(38%)、邊遠地區探索(29%)、 靈性旅遊(28%)，以及一生難忘體驗 (28%)。另外，消費者希望在將來的旅行計劃中減少奢侈體驗(49%)、投入義工服務 (30%) 和工作度假(32%)。

調查亦發現香港人把目光投向日本，60%有意於未來兩年旅遊的受訪者將日本列爲首選，其次是中國內地(27%)、台灣(23%)、韓國(18%)和泰國(14%)。從「美食天堂」出走外遊的香港人，幾乎在任何目的地，首選活動都是享受當地美食。另外，有意前往中國內地旅遊的受訪者中，45% 表示主要目的是與親友團聚及共度假期。

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