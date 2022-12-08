今年首11個月，綁定WPHK的銀行客戶相比去年同期大幅上升114%，以用戶綁定量計，Fusion Bank成為WPHK透過轉數快(FPS)綁定銀行中排名第一位 。Fusion Bank是首家本地虛銀推出外匯買賣及全球匯款服務，突顯跨境理財的優勢。而首創的Tesla專享貸款和引入「先租後付」概念，Fusion Bank近日已獲香港證監會頒發第1類（證券交易）牌照及第4類（就證券提供意見）牌照，業務拓展至基金投資服務。由即日起至2023年1月3日，以邀請碼「711HK」首次成功開立Fusion Bank戶口的新用戶可獲210元 的7-11電子現金券（30元電子現金券，最高為7張），

由2022年12月5日至12月26日，客戶在推廣期内憑邀請碼「HOLIDAY」成功申請「借住先」分期貸款額度達10萬港元或以上，可獲400元現金回贈及4張減息券，提取貸款10萬港元至14.99萬元可享有長達30天免息免供的「還款假期」。「借住先」分期貸款實際年利率低至1.17% (包括利息折扣)。