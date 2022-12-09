美國持續申領失業救濟人數升至2月以來最高，顯示就業市場降溫跡象，投資者等待即將公布的通脹數據，以尋找聯儲局能否放緩緊縮步伐的線索。美國財政部長耶倫表示，她仍然相信經濟衰退可以避免，供應鏈瓶頸緩和有利於降低通脹。美債息續倒掛，但未有再破紀錄，美股三大指數則創本月最大升幅，道指連升2日，累計升185.14點。美2年期10年期債息倒掛，屆乎80.962基點至84.87基點，收報82.98基點。美3個月10年期債息倒掛屆乎77.962基點至90.714基點，收報79.053基點。