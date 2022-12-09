美國持續申領失業救濟人數升至2月以來最高，顯示就業市場降溫跡象，投資者等待即將公布的通脹數據，以尋找聯儲局能否放緩緊縮步伐的線索。美國財政部長耶倫表示，她仍然相信經濟衰退可以避免，供應鏈瓶頸緩和有利於降低通脹。美債息續倒掛，但未有再破紀錄，美股三大指數則創本月最大升幅，道指連升2日，累計升185.14點。美2年期10年期債息倒掛，屆乎80.962基點至84.87基點，收報82.98基點。美3個月10年期債息倒掛屆乎77.962基點至90.714基點，收報79.053基點。
道瓊斯工業平均指數收漲183點，升幅0.55%，報33781點。標普500指數收漲29點，升幅0.76%，報3963點。納斯達克綜合指數收漲123點，或1.13%，報11082點。
聯合健康升0.92%，報547.92美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻33點，而高盛跌0.51%，報358.08元，拖低道指12點。
科技股方面，蘋果收市報142.65元，升1.21%，谷歌母公司Alphabet收市報93.71元，跌1.29%，亞馬遜收市報90.35元，升2.13%，Facebook收市報115.33元，升1.22%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.17%，報435點。德國DAX指數收漲0.03%，報14264點；法國CAC 40指數跌0.2%，報6647點；英國富時100指數收跌0.23%，報7472點。