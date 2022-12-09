公司已向債權人小組提呈初步重組框架，包括4個建議。（1） 降槓桿計劃，公司擬將現有債務中的30億至40億美元及若干股東借款轉換為普通股或股權掛鉤工具，以實現可持續的資本結構，能夠持續運營，同時也解決了境外債權人的顧慮。公司正與債權人小組探討不同的結構，以實現降槓桿的目標；（2） 將剩餘現有債務兌換為新的以美元計價公開票據（「新票據」），期限為自重組生效之日起2-8年。為了向集團提供適當的時間以恢復運營及流動性，預計新票據於重組後前兩年的部分利息可以只計提不支付，之後相關利息再以現金支付；（3） 若干資產的處置所得款項淨額（如有）將作為償還新票據的額外資金來源；及（4） 向支持重組方案的債權人提供同意費。

同時，公司亦更新業務資料，包括債務，和物業開發板塊預測現金情況。就債務方面，截至6月底止有息負債金額與2021年底相比無重大變動，其中境外有息負債本金額約為110億美元（未經審核）。在該等境外債務中，約37億美元（約佔境外債務總額的34%）的原始到期日為2022年底前。

物業開發板塊預測現金情況方面，6月底止物業開發板塊包含其合營及聯營公司的現金餘額合

計約為人民幣1,200億元（未經審核），其中併表的現金餘額約為人民幣410億元（未經審核）。該等現金大部分存放於項目層面的監管賬戶。

基於各種假設，公司對未來現金流預測，預計於未來七年左右，集團連同其合營及聯營公司的開發項目預期產生現金流總額約為人民幣3,200億元（該金額為償付項目層面債務後的現金流，且未考慮酒店、商業、樂園等持有物業變現的資金流入)；預測現金流總額中約20%預期可用於本集團境外實體償債；及於未來七年或更長時間內，將視市場情況及資產運營情況可能考慮逐步出售部分資產（ 如有 ）， 預計將使集團的整體流動性增加約人民幣600億元。

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