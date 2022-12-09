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港股ADR升54點 夜期高水146點 美期跌亞股升 陽光保險上市

美股向上，港股ADR升54點或0.28%，報19505點，即月恒指夜期升97點，報19596點，夜期高水146點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.27%，折合報318.26元；阿里巴巴（9988）升2.51%，折合報91.64元；美團（3690）跌0.27%，折合報177.81元；匯控（0005）升0.04%，折合報47.07元；建行（0939）跌1.07%，折合報4.66元。

道期現跌0.085%；標期現跌0.11%；納期現跌0.15%。日股現升0.96%，韓股現升0.14%，澳股現升0.15%。

VIX指數隔晚跌1.71%或0.39點，報22.29點。美2年期10年期債息現倒掛83.17基點。

紐油現升0.78%或0.56美元，報72.02美元；布油現跌1.32%或1.02美元，報76.15美元；金價現跌0.01%或0.33美元，報1788.81美元；LME 銅期貨隔晚升1.02%或86.5美元，報8543美元。美國10年期債息現升0.05%或0.0018厘，報3.4837厘。

今日焦點股份可留意：

理想汽車（2015）今公布業績。

陽光保險（6963）上市，定價5.83元。

九毛九（9922）大股東減持套現8.88億元。

中國中藥（0570）：國藥香港不會提私有化。

渣打（2888）：疑盜用事件波及1%信用卡賬戶。

保誠（2378）於AlipayHK平台設小程式，可直接購旅遊保等6種保險。

合生創展（0754）首11月合約銷售額按年跌27.7%。

馮德倫伙寰亞（8075）及EVG推頭炮項目無間猿，今晚9時起免費發放5000個fortune cookies。

廣汽（2238）11月銷量按年跌15%。

長城汽車（2333）11月銷量按年跌逾28%。

越秀（0123）11月合同銷售額按年跌11%。

比亞迪（1211）續居10月全球充電式電動車銷量榜首。

 

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