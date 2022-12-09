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恒指高開34點 科指升0.21% 20天線升穿100天線 陽光保險上市平開

 

恒指今早高開34點或0.18%，報19484點，大市成交金額29億元；國指今早高開8點或0.13%，報6675點。恒生科技指數開市報4279點，升0.21%。

阿里巴巴（9988）、友邦（1299）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。匯控（0005）、建行（0939）、美團（3690）拖累大市。

藍籌30隻升，33隻下跌，13隻無升跌。申洲國際（2313）升2.96%，報81.8元，是升幅最大的藍籌，網易（9999）跌1.69%，報110.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股17隻升，11隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）開市報19.5元，升5.18%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報184.2元，跌2.54%。

恒指20天線(18315.83點)升穿100天線(18315.13點)。科指20天線(3801.07點)升穿100天線(3794.88點)。

雅居樂（3383）折讓7.9%出售4860萬股雅生活（3319），套現4.9億。雅居樂開市報2.83元，無升跌。雅生活（3319）開市報10.68元，跌3.44%。

理想汽車（2015）今公布業績。開市報96元，升3.11%。

陽光保險（6963）上市，定價5.83元。開市報5.83元，無升跌。

九毛九（9922）大股東減持套現8.88億元。開市報19.9元，跌2.93%。

中國中藥（0570）：國藥香港不會提私有化。開市報3.86元，跌11.87%。

渣打（2888）：疑盜用事件波及1%信用卡賬戶。開市報55.8元，升1%。

保誠（2378）於AlipayHK平台設小程式，可直接購旅遊保等6種保險。無成交，報103元。

合生創展（0754）首11月合約銷售額按年跌27.7%。無成交，報9.28元。

馮德倫伙寰亞（8075）及EVG推頭炮項目無間猿，今晚9時起免費發放5000個fortune cookies。無成交，報0.3元。

廣汽（2238）11月銷量按年跌15%。開市報5.7元，升1.24%。

長城汽車（2333）11月銷量按年跌逾28%。開市報10.94元，跌1.44%。

越秀（0123）11月合同銷售額按年跌11%。開市報9.35元，無升跌。

比亞迪（1211）續居10月全球充電式電動車銷量榜首。開市報213.8元，升0.47%。

破頂股表現

破頂股包括，新東方在線（1797）創上市新高，見46.8元，開市報46.8元，升0.97%；新東方（9901）創52周高，見25元，開市報25元，升2.67%；先瑞達醫療（6669）創52周高，見15.1元，開市報15.1元，升1.07%；華潤醫療（1515）創52周高，見5.62元，開市報5.62元，升2%；阿里健康（0241）創52周高，見10.08元，開市報10.08元，升2.54%。

異動股

上升異動股，包括，塗鴉智能（2391）開市報13.26元，升14.9%；寶尊電商（9991）開市報13.5元，升9.05%；名創優品（9896）開市報23.45元，升7.08%；國美（0493）開市報0.17元，升6.92%；佳源服務（1153）開市報0.65元，升6.56%；旭輝（0884）開市報1.53元，升6.25%；弘陽地產（1996）開市報0.54元，升5.88%；和黃醫藥（0013）開市報22.8元，升5.56%；汽車之家（2518）開市報62.2元，升5.51%；稻草熊（2125）開市報1.37元，升5.38%。

下跌異動股，包括，雙財莊（2321）平上市低位0.65元，開市報0.65元，跌14.47%；中國中藥（0570）開市報3.86元，跌11.87%；知乎（2390）開市報20.4元，跌7.27%；瑞爾集團（6639）開市報7.8元，跌5.22%；新世界百貨中國（0825）開市報0.76元，跌5%；叮噹健康（9886）開市報12元，跌4.61%；春泉（1426）開市報2.29元，跌3.78%；雅生活服務（3319）開市報10.68元，跌3.44%；九毛九（9922）開市報19.9元，跌2.93%。

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