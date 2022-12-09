胡錫進指出，現在各地核酸量銳減，許多感染者已經統計不上，衛健委報的每日新增感染數字顯然嚴重失真。胡錫進又否認民間質疑官方瞞報死亡數字。「絕大多數重症都會去醫院，死亡病例更是會發生在醫院，都可以統計上來。如果漏掉死亡病例的上報，已經屬於惡意瞞報，其責任很重，那樣的瞞報未必是各地官員敢冒風險去做的。」

隨著內地放鬆疫情防控，胡錫進認為，隨後重症很可能會增加，死亡病例大概也會增加。但是內地感染人數暴增的同時，重症和死亡病例的發展的速度仍比世界其他地方慢。胡錫進認為，現在因為病例迅速增加，醫療資源有些緊張，就斷言「大潰敗」，是言之尚早。

胡錫進表示，如果中國最終把死亡病例控制在很低水平上，那就說明前三年的防疫的確爭取到了寶貴時間。當前放開封控雖然造成了醫療資源緊張等問題，但它們沒有導致嚴重的最終後果，那麼此時放開就是適時的，防疫總體上就是成功的，籲民眾不要早早宣揚悲情，無根據地論證中國「一錯再錯」，宜努力把眼下的事情做好，盡量減少病毒快速傳播期間民眾的困難和擔憂，時間給出的打分最公正。