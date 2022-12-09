中國汽車工業協會公布，11月，產銷分別達到238.6萬輛和232.8萬輛，按月分別下降8.2%和7.1%，按年均下降7.9%。與去年和前年相比，汽車產銷略顯疲態，並未出現往年的年底翹尾現象。1-11月，汽車產銷分別完成2462.8萬輛和2430.2萬輛，按年分別增長6.1%和3.3%，1-11月增速比1-10月明顯下降，較1-10月分別收窄1.8和1.3個百分點。
新能源汽車銷量78.6萬輛，按年增長72.3%。
中汽協預測，2022年中國新能源汽車銷量670萬輛，按年增長90.3%。預測2022年汽車總銷量為2680萬輛，按年增長2%；2023年汽車總銷量為2760萬輛，按年增長3%。
中汽協表示，當前，汽車行業批發端增速放緩，國內終端市場增長乏力，汽車市場整體承壓明顯，消費潛力釋放不及預期。內地汽車產業正處於轉型升級關鍵窗口期，消費市場的平穩健康對推動產業高質量發展至關重要。
中汽協建議，汽車市場仍需要持續不斷的政策促進，包括建議2023年傳統燃油車購置稅優惠政策及地方相關促消費政策等能夠繼續延續，深入挖掘並進一步釋放汽車消費潛力，帶動產業發展，助力經濟平穩運行。
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