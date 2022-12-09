中國汽車工業協會公布，11月，產銷分別達到238.6萬輛和232.8萬輛，按月分別下降8.2%和7.1%，按年均下降7.9%。與去年和前年相比，汽車產銷略顯疲態，並未出現往年的年底翹尾現象。1-11月，汽車產銷分別完成2462.8萬輛和2430.2萬輛，按年分別增長6.1%和3.3%，1-11月增速比1-10月明顯下降，較1-10月分別收窄1.8和1.3個百分點。