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黎瑞剛：TVB仍面臨各種挑戰 未來一兩年要處理歷史遺留下來的問題

電視廣播（TVB）（0511）大股東黎瑞剛接受《星島日報》訪問時指出，TVB仍面臨各種挑戰，必須在未來一、兩年，處理歷史遺留下來的各種問題。他舉例指，TVB內部仍然用一式幾份的「過底紙」來寫單據，認為保留這樣的手工操作，形容是「可以當笑話來說」。

黎瑞剛又指，TVB在將軍澳總部的辦公室，亦已經二十多年沒有裝修，數碼設備嚴重不足，遠低於內地電視台水平，反映TVB過去很多年都沒有好好投資，以往的觀念就是靠「省錢」來支撐利潤，但欠缺應有的投資。

去年4月，黎瑞剛對TVB公開表達不滿後，時任副主席及行政總裁李寶安請辭，現時TVB管理層由主席許濤接任。對於市場揣測騰訊（0700）、阿里（9988）等投資者間接退出在TVB的投資，黎瑞剛回應指，更換控股公司只是技術上的調整，騰訊、阿里仍然是CMC的股東。

TVB近年重整電商業務，將原有的Big Big Channel關閉，並收購了Ztore（士多）及Neigbuy（鄰住買）的控制性股權。黎瑞剛表示，TVB的電商業務並非只是一個平台，而是要自行選擇商品及管理供應鏈，再加上電商平台與內容平台的互動，形成一套獨有的營運模式。他相信在疫情過後，TVB的電商業務也可以為香港零售業復蘇貢獻力量。

 

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