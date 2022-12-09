恒指今早高開34點，早市見低位跌45點，午後曾升最多476點，高低波幅522點。

恒指收市升450點或2.32%，報19900點，大市成交金額1994億元，較上日增加24.12%，是12月7日2074.16億元成交後最多；國指升167點或2.51%，報6834點。恒生科技指數收報4369點，升2.33%。

藍籌股成交金額920.28億元，佔大市成交46.15%；科指成份股成交金額598.37億元，佔大市成交30%；國指成份股成交金額814.63億元，佔大市成交40.85%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。藥明生物（2269）、中銀香港（2388）、石藥（1093）拖累大市。

藍籌67隻升，9隻下跌，0隻無升跌。龍湖（0960）升18.47%，收報29.5元，是升幅最大的藍籌，阿里健康（0241）跌4.37%，收報9.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股25隻升，5隻下跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報20.5元，升10.57%；跌幅最大的是京東健康（6618）創52周高，見90.75元，收報84.65元，跌5.21%。

恒指20天線(18336.66點)升穿100天線(18319.29點)，指數升穿200天線(19763.73點)，逼近250天線(20597.26點)。科指20天線(3805.59點)升穿100天線(3795.78點)，指數逼近250天線(4439.21點)。

北水南下合計淨流入7.41億元，終止連續2日流出。南水北上合計淨流出2.71億元人民幣，終止連續8日流入

三大指數即日表現

恒指曾升最多2.45%，高見19926.48點，是8月31日20173.02點後最高。收市報19900.87點，是8月31日後收市新高，當日報19954.39點。連升2日，累計升1086.05點，對上一次連升2日是11月30日。

科指曾升最多2.83%，高見4390.86點，是8月15日4394.62點後最高。收市報4369.53點，是8月5日後收市新高，當日報4415.86點。連升2日，累計升365.22點，對上一次連升2日是11月30日。

國指曾升最多2.61%，高見6840.78點，是9月1日6853.09點後最高。收市報6834.21點，是8月31日後收市新高，當日報6865.12點。連升2日，累計升401.26點，對上一次連升2日是11月30日。

一周表現

恒指本周累升6.56%或1225點，升幅是11月11日後最大，當時收市升幅為7.21%；恒指連升2周；本周表現最佳的是龍湖（0960），累升32.88%，其次為阿里健康（0241）及碧桂園服務（6098），分別升29.66%及27.94%。而表現最差的是石藥（1093），累跌8.47%，其次為信義光能（0968）及中升（0881），分別跌4.27%及3.19%。

國指本周累升7.31%或465點，升幅是11月4日後最大，當時收市升幅為9.02%；國指連升2周；本周表現最佳的是龍湖集團（0960），累升32.88%，其次為碧桂園服務（6098）及中國飛鶴（6186），分別升27.94%及19.9%。而表現最差的是石藥（1093），累跌8.47%，其次為信義光能（0968）及中升（0881），分別跌4.27%及3.19%。

科指本周累升12.65%或490點，升幅是11月4日後最大，當時收市升幅為15.63%；科指連升2周；本周表現最佳的是嗶哩嗶哩（9626），累升47.19%，其次為萬國數據（9698）及平安好醫生（1833），分別升39.65%及34.2%。而表現最差的是聯想（0992），累跌1.27%，其次為金山軟件（3888）及瑞聲（2018），分別跌1.18%及0.77%。

午後消息股表現

放寬放疫受惠股續升。濠賭股新濠國際發展（0200）收報8.99元，升0.78%；美高梅中國（2282）創52周高，見8.89元，收報8.51元，升0.35%；澳博（0880）收報4.6元，跌0.43%；永利澳門（1128）創52周高，見9.89元，收報9.43元，跌0.84%；銀河娛樂（0027）收報52.9元，升0.57%；金沙中國（1928）創52周高，見27.2元，收報26.3元，升1.74%。

消費股升，莎莎國際（0178）收報1.66元，升1.22%；攜程集團（9961）收報266.4元，升1.83%；呷哺呷哺（0520）收報8.14元，升1.5%；翠華控股（1314）創52周高，見0.3元，收報0.3元，升26.05%；叙福樓（1978）收報0.94元，跌6.93%。

本地地產股升。新世界發展（0017）收報22.25元，升6.71%；新鴻基地產（0016）創52周高，見102.5元，收報102.5元，升4.33%；長實集團（1113）收報47.35元，升3.5%；恒地（0012）收報26.5元，升1.92%；信和置業（0083）收報10.28元，升5.11%；華置（0127）收報2.49元，升4.62%；嘉華國際（0173）收報2.79元，升2.57%。

收租股升。太古（0019）創52周高，見64.45元，收報64.2元，升5.25%；鷹君（0041）收報16.12元，升0.75%；希慎（0014）收報22.35元，升2.52%；太古地產（1972）收報19.44元，升4.63%；九龍倉置業（1997）創52周高，見43.35元，收報42.9元，升5.41%；九龍倉集團（0004）收報22.8元，升1.79%。

電視廣播（TVB）（0511）大股東黎瑞剛：TVB仍面臨各種挑戰 未來一兩年要處理歷史遺留下來的問題。收報3.78元，無升跌。

中汽協：11月汽車銷量跌7.9% 建議延長購置稅優惠。汽車股個別發展，吉利（0175）收報12.54元，跌0.63%；比亞迪（1211）收報215元，升1.03%；華晨中國（1114）收報4.39元，跌5.59%；廣汽集團（2238）收報5.57元，跌1.07%；東風集團股份（0489）收報4.66元，無升跌；長城汽車（2333）收報10.76元，跌3.06%；北京汽車（1958）收報2.19元，跌0.9%；慶鈴汽車股份（1122）收報1.05元，無升跌；小鵬（9868）收報46.85元，升3.65%；五菱（0305）收報0.92元，無升跌；理想汽車（2015）收報94元，升0.97%；蔚來集團（9866）收報106元，升3.62%；零跑（9863）收報30.65元，跌4.22%。

匯豐上調定存息 3個月最高見4.6厘。匯控（0005）收報47.2元，升0.32%。

今早及隔晚消息股表現

雅居樂（3383）折讓7.9%出售4860萬股雅生活（3319），套現4.9億。雅居樂收報3.11元，升9.89%。雅生活（3319）收報11.1元，升0.36%。

理想汽車（2015）今公布業績。收報94元，升0.97%。

陽光保險（6963）上市，定價5.83元。收報5.83元，無升跌。

九毛九（9922）大股東減持套現8.88億元。收報19.94元，跌2.73%。

中國中藥（0570）：國藥香港不會提私有化。收報3.91元，跌10.73%。

渣打（2888）：疑盜用事件波及1%信用卡賬戶。收報56.25元，升1.81%。

保誠（2378）於AlipayHK平台設小程式，可直接購旅遊保等6種保險。收報101.8元，跌1.17%。

合生創展（0754）首11月合約銷售額按年跌27.7%。收報9.95元，升7.22%。

馮德倫伙寰亞（8075）及EVG推頭炮項目無間猿，今晚9時起免費發放5000個fortune cookies。收報0.3元，無升跌。

廣汽（2238）11月銷量按年跌15%。收報5.57元，跌1.07%。

長城汽車（2333）11月銷量按年跌逾28%。收報10.76元，跌3.06%。

越秀（0123）11月合同銷售額按年跌11%。收報9.7元，升3.74%。

比亞迪（1211）續居10月全球充電式電動車銷量榜首。收報215元，升1.03%。

破頂股表現

破頂股包括，新東方在線（1797）創上市新高，見46.8元，收報45.2元，跌2.48%；名創優品（9896）創上市新高，見24元，收報23.8元，升8.68%；騰訊音樂（1698）創上市新高，見32.15元，收報32元，升7.02%；萬物雲（2602）創上市新高，見56元，收報54.75元，升7.35%；新東方（9901）創52周高，見25.9元，收報25.5元，升4.72%；美高梅中國（2282）創52周高，見8.89元，收報8.51元，升0.35%；永利澳門（1128）創52周高，見9.89元，收報9.43元，跌0.84%；金沙中國（1928）創52周高，見27.2元，收報26.3元，升1.74%；三生製藥（1530）創52周高，見8.54元，收報8.45元，升1.81%；先瑞達醫療（6669）創52周高，見15.6元，收報15.2元，升1.74%；神威藥業（2877）創52周高，見7.74元，收報7.55元，跌1.31%；華潤醫療（1515）創52周高，見5.94元，收報5.83元，升5.81%；阿里健康（0241）創52周高，見10.14元，收報9.4元，跌4.37%；太古（0019）創52周高，見64.45元，收報64.2元，升5.25%。

破底股方面

5隻股份創上市新低，包括聖諾醫藥（2257）低見53.1元，收報53.85元，升0.56%；國際永勝（6663）低見0.39元，收報0.41元，跌4.65%；恒盛地產（0845）低見0.082元，收報0.086元，跌3.37%；雙財莊（2321）低見0.455元，收報0.48元，跌36.84%；超大現代（0682）低見0.028元，收報0.03元，無升跌。

4隻股份創52周低，包括銀建國際（0171）低見0.325元，收報0.35元，無升跌；尖沙咀置業（0247）低見21.78元，收報21.78元，無升跌；Bodibra母企海納星空科技（8297）低見0.08元，收報0.083元，跌4.6%；博駿教育（1758）低見0.43元，收報0.43元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，融信中國（3301）收報1.4元，升70.73%；銀城國際（1902）收報0.38元，升66.67%；上坤（6900）收報0.09元，升42.86%；龍光地產（3380）收報1.75元，升41.13%；朗詩（0106）收報0.172元，升38.71%；天譽（0059）收報0.083元，升38.33%；合景泰富（1813）收報2.64元，升34.01%；上置集團（1207）收報0.022元，升29.41%；易緯集團（3893）收報0.395元，升27.42%；翠華控股（1314）創52周高，見0.3元，收報0.3元，升26.05%；佳源國際（2768）收報0.315元，升26%。

下跌異動股，包括，雙財莊（2321）創上市新低，見0.455元，收報0.48元，跌36.84%；Okura（1655）平上市低位0.25元，收報0.27元，跌25%；環球實業科技（1026）收報0.13元，跌24.86%；皓文（8019）收報0.265元，跌11.67%；中國中藥（0570）收報3.91元，跌10.73%；百盛商業（3368）收報0.15元，跌10.18%；艾美疫苗（6660）收報25元，跌9.09%；東陽光藥（1558）收報7.37元，跌7.64%；英皇文化產業（0491）收報0.026元，跌7.14%；叙福樓（1978）收報0.94元，跌6.93%；威華達（0622）收報0.27元，跌6.9%。

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