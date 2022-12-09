理想汽車（2015）公布第三季業績，汽車總交付量為26,524輛，按年增長5.6%，按季跌7.54%。車輛銷售收入為90.5億元人民幣（下同）按年增加22.5%，按季增加6.6%。
集團季內收入總額為93.4億元，按年增加20.2%，按季增加7%。車輛毛利率12%，按季大跌9.2個百分點，按年跌9.1個百分點。公司毛利為11.8億元，按年減少34.8%，按季減少37.1%。毛利率12.7%，按年跌10.6個百分點，按季跌8.8個百分點。
另外，理想汽車宣布人事變動。總工程師馬東輝將接替沈亞楠擔任理想汽車總裁併進入董事會，整體負責研發與供應群組。高級副總裁謝炎將出任理想汽車CTO，全權負責系統與計算群組。執行董事兼總裁沈亞楠則退出董事會，加入理想汽車流程變革委員會。
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