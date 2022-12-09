今年第二季上海因封城和工業供應鏈終斷，令投資者憂慮供應鏈遷出中國，高盛認為，短期內不會對中國經濟發展有影響。該行認為，促使跨國公司決定將供應鏈移出中國的關鍵因素，主要是總生產成本上升，而地緣政治風險亦愈來愈成為一個重要的考慮因素。該行又指，中國目前仍是龐大的工業市場，仍佔全球銷售額約35%至60%，跨國公司仍在中國工業市場佔很大份額，尤其是先進製造/工業技術領域；該行又認為，現有公司在中國的工業產能不可能縮減，而是在其他地區或國家增加投資。

另外，該行對幾隻在港上市的工業股發表報告，表示看好時代電氣（3898），認為該股是行內最吸引的工業股，將其列入「確信買入」名單，維持「買入」評級，目標價由50元上調至53元，上調6%。海天國際（1882） 評級由「賣出」上調至「中性」，目標價16.4元上調至20.4元，上調24.39%。中國中車（1766）評級由「賣出」上調至「中性」，目標價3元維持不變。

時代電氣今日收報38.25元，跌0.52%；海天國際收報20.4元，升1.24%；中國中車收報3.17元，跌0.94%。

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