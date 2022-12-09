moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

舜宇11月手機鏡頭出貨量跌26.4％ 首11個月跌兩成

舜宇光學科技（2382）公布11月出貨量，受整體智能手機需求較淡影響，手機鏡頭出貨量按年跌26.4％至9103.4萬件，按月跌9.3％， 手機攝像模組出貨量按年跌23.4％至3468.2萬件，受個別客戶的備貨需求而出貨量基數較高，出貨量按月仍跌21%。月內，車載鏡頭出貨量按年升47.4％至740.5萬件，按月跌5.3％，主要因去年同期受汽車供應鏈中關鍵零部件缺貨的影響出貨量基數較低。