舜宇光學科技（2382）公布11月出貨量，受整體智能手機需求較淡影響，手機鏡頭出貨量按年跌26.4％至9103.4萬件，按月跌9.3％， 手機攝像模組出貨量按年跌23.4％至3468.2萬件，受個別客戶的備貨需求而出貨量基數較高，出貨量按月仍跌21%。月內，車載鏡頭出貨量按年升47.4％至740.5萬件，按月跌5.3％，主要因去年同期受汽車供應鏈中關鍵零部件缺貨的影響出貨量基數較低。
累計首11個月，手機鏡頭出貨量11.2億件，按年跌19.9％，車載鏡頭出貨量7399.4萬件，按年升46.7％，手機攝像模組出貨量4.8億件，按年跌12.4％。
11月其他產品方面，玻璃球面鏡片出貨量按年跌61.5％至129.2萬件，按月跌14.1％。其他鏡頭出貨量按年升1.4％至1017.4萬件，按月跌11.1％。其他光電產品出貨量按年跌27.9％至342.2萬件，按月跌0.1％。顯微儀器出貨量升66.5％至4.04萬件，按月升1.01倍。
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