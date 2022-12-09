累計首11個月，手機鏡頭出貨量11.2億件，按年跌19.9％，車載鏡頭出貨量7399.4萬件，按年升46.7％，手機攝像模組出貨量4.8億件，按年跌12.4％。

11月其他產品方面，玻璃球面鏡片出貨量按年跌61.5％至129.2萬件，按月跌14.1％。其他鏡頭出貨量按年升1.4％至1017.4萬件，按月跌11.1％。其他光電產品出貨量按年跌27.9％至342.2萬件，按月跌0.1％。顯微儀器出貨量升66.5％至4.04萬件，按月升1.01倍。

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