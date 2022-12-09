龍湖集團（0960）公布，今年首十一個月，累計合同銷售金額1832.2億元（人民幣，下同），按年下跌26.83%；合同銷售面積1137.2萬平方米，跌21.94%。
集團11月份合同銷售金額174.5億元，按年跌22.68%；合同銷售面積108.2萬平方米，跌18.4%。
世茂集團（0813）公布，首十一個月累計合約銷售總額794.9億元，按年跌69.18%；累計合約銷售總面積492.78萬平方米，跌66.28%；平均銷售價為每平方米16,132元，跌8.57%。
集團11月合約銷售額65億元，按年跌59.5%；合約銷售面積40.47萬平方米，跌57.42%；平均銷售價為每平方米16,062元，跌4.89%。
中國奧園（3883）公布，首十一個月物業合同銷售額約198.8億元，按年下跌82.83%。
禹洲集團（1628）公布，首十一個月，累計銷售金額338.03億元，按年下跌65.36%；累計銷售面積191.46萬平方米，跌61.15%；平均銷售價格為每平方米17,657元，跌10.85%。
11月合約銷售金額22.31億元，按年下跌70.32%；銷售面積12.37萬平方米，跌63.3%；平均銷售價格為每平方米18,036元，跌19.14%。
截至11月底，集團累計的認購未簽約金額約4.11億元。
佳源（2768）公布，首十一個月，合同銷售金額123.62億元，按年跌63.22%；合同銷售面積約97.58萬平方米，跌61.78%。
11月份集團合同銷售金額約8.27億元，按年跌75.86%；合同銷售面積約5.28萬平方米，跌79.68%。
龍湖今日收報29.5元（港元，下同），飈升18.47%；世茂繼續停牌，停牌前報4.42元；奧園續停牌，停牌前報1.18元；禹洲收報0.485元，飈升24.36%；佳源收報0.315元，飈升26%。