消息指，PSA國際港務集團是因應環球的航運業的發展，檢討手上的組合。據稱，主要來自內地的碼頭營運商、航運公司及具有充裕現金的環球基建基金，為該批和記港口權益的潛在競購者。有關收購，除了需要在估值上得到買賣雙方同意之外，個別國家的監管機構批准，亦為交易通過與否的另一關鍵元素。若落實交易，這將為近年淡馬錫最大手筆的出售交易之一。淡馬錫的高層今年6月已表示，在環球經濟轉壞時，放慢投資步伐。

資料顯示，淡馬錫是於2006年中向長和的前身和記黃埔，以總代價約340億元，收購和記港口的20%股權。現時和記港口另外80%股權，由長和擁有。

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