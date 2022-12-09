外電《路透》引述消息指，新加坡主權基金淡馬錫全資控制的PSA國際港務集團（前稱新加坡港務局），正在評估出售長江和記（0001）旗下和記港口業務20%權益，目前正處於初步階段，並正在接觸個別潛在競購者。PSA國際港務集團及長和沒有回應《路透》的提問。
消息指，PSA國際港務集團是因應環球的航運業的發展，檢討手上的組合。據稱，主要來自內地的碼頭營運商、航運公司及具有充裕現金的環球基建基金，為該批和記港口權益的潛在競購者。有關收購，除了需要在估值上得到買賣雙方同意之外，個別國家的監管機構批准，亦為交易通過與否的另一關鍵元素。若落實交易，這將為近年淡馬錫最大手筆的出售交易之一。淡馬錫的高層今年6月已表示，在環球經濟轉壞時，放慢投資步伐。
資料顯示，淡馬錫是於2006年中向長和的前身和記黃埔，以總代價約340億元，收購和記港口的20%股權。現時和記港口另外80%股權，由長和擁有。
其他報道
高盛料中國工業行業至明年底才好轉 看好時代電氣列「確信買入」名單
平安壹賬通銀行：外判審計顧問涉嫌未經授權獲取客戶資料 公司已報警
全日沽空261.3億 比率13.1%見兩周低 騰訊沽空金額最多
恒指收市升450點 升穿200天線 成交近2000億 全周升1225點 北水轉流入
黎瑞剛：TVB仍面臨各種挑戰 未來一兩年要處理歷史遺留下來的問題
內地網民形容防疫「潰不成軍」 胡錫進反駁：斷言「大潰敗」是言之尚早