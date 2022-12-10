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議息前避險情緒升溫 美三大指數走低

美國11月生產者物價指數（PPI）升7.4%高過預期，反映通脹壓力持續。市場憂慮美國聯儲局下周加息幅度，疊加俄羅斯的地緣政治危機，避險情緒升溫拖累美股三大指數受壓。上周五標指尾市險守100天線，收報3934點，下跌0.7%，納指亦跌0.7%報11004點，道指報33476點，跌0.9%。總結全周，道指累跌2.8%，納指跌近4%，標指跌3.4%。

臨近聯儲局的議息會議，美國10年期債息報3.586厘，升0.5%；美國2年期債息報4.3422厘，升0.3%。據芝商所FedWatch工具顯示，市場料12月加息0.5厘的機率約為78.2%，而明年6月加息至5厘至5.25厘以上的機率超過55%。

債息冉冉向上，對息口敏感的科技股受壓。龍頭科技股「FANNG」僅Meta（美：META）獨強，逆市升0.5%。亞馬遜（美：AMZN）跌1.4%，蘋果公司（美：AAPL）跌0.3%，Google母企Alphabet（美：GOOGL）跌0.9%，微軟（美：MSFT）跌0.8%。

連日強勢的港股亦緊隨美股走低，ADR港股比例指數跌1.8%，收報19557點。普遍港股ADR出現回吐，美團（3690）ADR折合報181.22元，較港收市價低3.9%。阿里巴巴（9988）ADR和小米（1810）ADR也較港收市價低逾3%，騰訊（0700）ADR和長和（0001）ADR亦較港收市價低逾2.5%；僅匯控（0005）ADR較港收市價高0.2%，折合報47.28元。恒指夜期收報19697點，跌249點或1.3%，低水204點