根據文件介紹，星空華文主要由4個業務分部組成，包括綜藝節目IP製作、運營及授權；音樂IP運營及授權；電影及劇集IP運營及授權；及其他IP相關業務。旗下IP還有綜藝節目如《蒙面唱將猜猜猜》、《中國好歌曲》及《出彩中國人》，也有共同製作網絡定制舞蹈比賽節目《這！就是街舞》。

截至今年6月底止，公司收入錄得1.826億元（人民幣，下同），按年增加18.1%，主要來自綜藝節目IP製作、運營及授權，貢獻公司總收入74.7%，按年增加27.8個百分點。期內，星空華文錄得1340萬元虧損，較2021年上半年有所收窄。

事實上，星空華文的收入和淨利潤也持續下滑之勢，公司收入由2019年的約18.066億元，減少至2021年的11.267億元；期內淨利潤也從2019年的賺3.802億元轉跌，2020年錄得3790萬元淨虧損，2021年更進一步擴大至3.517億元。

星空華文解釋，由於在2020年疫情期間，辦公室及設施所在的部分城市禁止社交及工作聚集、實行強制隔離規定以及暫停公共交通運輸。如需要僱員提供現場服務時，於該等地區的營運則被中斷。持續的業務及旅行限制亦影響綜藝節目參與者的錄製，進而影響儲備節目的製作及播出時間。