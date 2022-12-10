內地定下2030年碳達峰目標，去年9月江蘇、廣東等製造業重要省份的政府，為達到中央對限制能源消秏目標，嚴格限制企業和居民用電，影響工業生產和民生。宣昌能表示，中央政府在深刻總結國內外經驗教訓基礎上，強調「先立後破」，有計劃分步驟實施碳達峰行動，是經濟穩中求進工作總基調的應有之義。

宣昌能又稱， 近年國際上出現不少「閃電式減碳」，一些金融機構一刀切地將所有與煤電企業相關活動列為禁止融資，但在俄烏衝突爆發後，歐洲出現能源危機，一些曾呼籲放棄煤炭的歐洲國家也要重啟煤電廠，或支持煤電項目。

在金融企業推動綠色金融轉型方面，宣昌能指出，高碳行業在內地金融機構的信貸資產佔比較高，氣候變化和低碳轉型會對財富格局和資產管理行業影響重大。若金融機構過快退出化石能源等高碳資產，將增加轉型風險；如果過慢退出則不利於實現碳達峰目標，也會加大金融風險。人行在2021年已啟動轉型金融工作，已初步確立轉型金融基本原則，將在條件成熟時發布，為滿足高碳行業低碳轉型的合理融資需求提供依據。