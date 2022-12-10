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入行副行長：金融機構不應「運動式」減碳

中國人民銀行副行長宣昌能今日在一個論壇上表示，內地經濟受資源、經濟發展階段限制，對化石能源依賴程度較高，個別地區在推動能源轉型過程中，存在「未立先破」的現象。他指金融機構應避免簡單機械地「運動式」減碳，達致碳達峰和碳中和需作好現在和長遠統籌，妥善處理能源轉型、經濟發展和民生保障之間的關係。

內地定下2030年碳達峰目標，去年9月江蘇、廣東等製造業重要省份的政府，為達到中央對限制能源消秏目標，嚴格限制企業和居民用電，影響工業生產和民生。宣昌能表示，中央政府在深刻總結國內外經驗教訓基礎上，強調「先立後破」，有計劃分步驟實施碳達峰行動，是經濟穩中求進工作總基調的應有之義。

宣昌能又稱， 近年國際上出現不少「閃電式減碳」，一些金融機構一刀切地將所有與煤電企業相關活動列為禁止融資，但在俄烏衝突爆發後，歐洲出現能源危機，一些曾呼籲放棄煤炭的歐洲國家也要重啟煤電廠，或支持煤電項目。

在金融企業推動綠色金融轉型方面，宣昌能指出，高碳行業在內地金融機構的信貸資產佔比較高，氣候變化和低碳轉型會對財富格局和資產管理行業影響重大。若金融機構過快退出化石能源等高碳資產，將增加轉型風險；如果過慢退出則不利於實現碳達峰目標，也會加大金融風險。人行在2021年已啟動轉型金融工作，已初步確立轉型金融基本原則，將在條件成熟時發布，為滿足高碳行業低碳轉型的合理融資需求提供依據。

 