國家互聯網信息辦公室、工業和信息化部、公安部聯合發布《互聯網信息服務深度合成管理規定》，自2023年1月10日起施行。《規定》明確了深度合成數據和技術管理規范。要求深度合成服務提供者和技術支持者加強訓練數據管理和技術管理，保障數據安全，不得非法處理個人信息，定期審核、評估、驗證算法機制機理。
《規定》強調不得利用深度合成服務從事法律、行政法規禁止的活動。要求深度合成服務提供者落實信息安全主體責任，建立健全管理制度和技術保障措施，制定公開管理規則、平台公約，對使用者進行真實身份信息認證，加強深度合成內容管理，建立健全辟謠機制和申訴、投訴、舉報機制。明確應用程序分發平台應當落實安全管理責任，核驗深度合成類應用程序相關情況。
深度合成服務提供者對使用其服務生成或編輯的信息內容，應當添加不影響使用的標識。提供智能對話、合成人聲、人臉生成、沉浸式擬真場景等生成或者顯著改變信息內容功能的服務的，應當進行顯著標識，避免公眾混淆或者誤認。
《規定》中所稱深度合成技術，是指利用深度學習、虛擬現實等生成合成類算法制作文本、圖像、音頻、視頻、虛擬場景等網絡信息的技術。具體包括篇章生成、文本風格轉換、問答對話等生成或者編輯文本內容的技術，文本轉語音、語音轉換、語音屬性編輯等生成或者編輯語音內容的技術，音樂生成、場景聲編輯等生成或者編輯非語音內容的技術，人臉生成、人臉替換、人物屬性編輯、人臉操控、姿態操控等生成或者編輯圖像、視頻內容中生物特征的技術，圖像生成、圖像增強、圖像修復等生成或者編輯圖像、視頻內容中非生物特征的技術，三維重建、數字仿真等生成或者編輯數字人物、虛擬場景的技術等。