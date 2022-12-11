《規定》強調不得利用深度合成服務從事法律、行政法規禁止的活動。要求深度合成服務提供者落實信息安全主體責任，建立健全管理制度和技術保障措施，制定公開管理規則、平台公約，對使用者進行真實身份信息認證，加強深度合成內容管理，建立健全辟謠機制和申訴、投訴、舉報機制。明確應用程序分發平台應當落實安全管理責任，核驗深度合成類應用程序相關情況。

深度合成服務提供者對使用其服務生成或編輯的信息內容，應當添加不影響使用的標識。提供智能對話、合成人聲、人臉生成、沉浸式擬真場景等生成或者顯著改變信息內容功能的服務的，應當進行顯著標識，避免公眾混淆或者誤認。

《規定》中所稱深度合成技術，是指利用深度學習、虛擬現實等生成合成類算法制作文本、圖像、音頻、視頻、虛擬場景等網絡信息的技術。具體包括篇章生成、文本風格轉換、問答對話等生成或者編輯文本內容的技術，文本轉語音、語音轉換、語音屬性編輯等生成或者編輯語音內容的技術，音樂生成、場景聲編輯等生成或者編輯非語音內容的技術，人臉生成、人臉替換、人物屬性編輯、人臉操控、姿態操控等生成或者編輯圖像、視頻內容中生物特征的技術，圖像生成、圖像增強、圖像修復等生成或者編輯圖像、視頻內容中非生物特征的技術，三維重建、數字仿真等生成或者編輯數字人物、虛擬場景的技術等。