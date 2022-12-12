個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.65%，折合報316.97元；阿里巴巴（9988）跌3.24%，折合報88.88元；美團（3690）跌3.89%，折合報181.18元；匯控（0005）升0.14%，折合報47.27元；建行（0939）跌1.75%，折合報4.65元。

道期現跌0.071%；標期現跌0.13%；納期現跌0.18%。日股現跌0.35%，韓股現跌0.44%，澳股現跌0.42%。

VIX指數隔晚升2.42%或0.54點，報22.83點。美2年期10年期債息現倒掛77.85基點；美3個月10年期債息倒掛75.91基點。

紐油現升1.21%或0.85美元，報71.88美元；布油現升1.05%或0.8美元，報76.9美元；金價現跌0.16%或2.97美元，報1794.35美元；LME 銅期貨隔晚升0%或0美元，報8543美元。美國10年期債息現跌0.05%或0.0018厘，報3.5765厘。

今日焦點股份可留意：

多隻新股上市，高視醫療（2407）定價51.4元。

濠暻科技（2440）定價2.73元。

花房集團（3611）定價2.8元。

新城發展（1030）折讓13.7%配股，籌19億。

旭輝（0884）：標售所持全部旭輝永升（1995）股份。

中航科工（2357）出售中航新能源權益。

山高控股（0412）﹕股權高度集中情況已獲解決。

開拓藥業（9939）配股集資逾5億。

小米（1810）雷軍：高端戰略近半年取得突破性進展。

碧桂園服務（6098）確認楊惠妍配售減持7.03股權，涉資50.55億元折讓10.9％。

海底撈（6862）分拆海外業務，已通過上市聆訊。

新加坡港務PSA擬售長江和記（0001）旗下和記港口20%股權。

丘鈦科技（1478）11月攝像頭模組銷售跌23.5％，首11月跌11.3％。

龍湖（0960）首11月合同銷售額按年跌26.8%，世茂同期跌69%。

澳門下周提交中介人相關新法案予立會審議。

舜宇（2382）11月手機鏡頭出貨量跌26.4％，首11個月跌兩成。

潤地（1109）分折保障房項目以REIT上市，集資額12億較預期略多。

新世界（0017）旗下新中獲頒大灣區50強，將來擬發展地標性綜合體。

中國平安（2318）旗下虛擬銀行平安壹賬通銀行：外判審計顧問涉嫌未經授權獲取客戶資料，公司已報警。

理想汽車（2015）第三季汽車總交付量增5.6%。

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