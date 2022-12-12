moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指低開306點 碧服跌11% 花房上市升17% 濠暻潛水18%

恒指今早低開306點或1.54%，報19594點，大市成交金額116億元；國指今早低開131點或1.93%，報6702點。恒生科技指數開市報4258點，跌2.54%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。金沙中國（1928）、阿里健康（0241）、中生製藥（1177）貢獻恒指較多。

藍籌4隻升，60隻下跌，12隻無升跌。阿里健康（0241）升1.06%，報9.5元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌11.06%，報21.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，26隻下跌。升幅最大的是平安好醫生（1833）開市報31.5元，升2.27%；跌幅最大的是理想（2015）開市報83.7元，跌10.96%。

恒高於指10天線(19093.36點)。科指高於10天線(4051.41點)、200天線(4134.09點)。

多隻新股上市，高視醫療（2407）定價51.4元。開市報51.2元，跌0.39%。濠暻科技（2440）定價2.73元。開市報2.22元，跌18.68%。花房集團（3611）定價2.8元。開市報3.29元，升17.5%。

新城發展（1030）折讓13.7%配股，籌19億。開市報3.56元，跌12.32%。

旭輝（0884）：標售所持全部旭輝永升（1995）股份。旭輝開市報1.58元，跌3.66%。旭輝永升（1995）開市報5.88元，跌6.07%。

中航科工（2357）出售中航新能源權益。開市報3.73元，無升跌。

山高控股（0412）﹕股權高度集中情況已獲解決。開市報5.11元，跌3.77%。

開拓藥業（9939）配股集資逾5億。開市報0.78元，跌1.27%。

小米（1810）雷軍：高端戰略近半年取得突破性進展。開市報11.22元，跌2.26%。

碧桂園服務（6098）確認楊惠妍配售減持7.03股權，涉資50.55億元折讓10.9％。開市報21.3元，跌11.06%。

海底撈（6862）分拆海外業務，已通過上市聆訊。開市報21.6元，跌1.37%。

新加坡港務PSA擬售長江和記（0001）旗下和記港口20%股權。開市報45元，跌0.99%。

丘鈦科技（1478）11月攝像頭模組銷售跌23.5％，首11月跌11.3％。無成交，報4.82元。

龍湖（0960）首11月合同銷售額按年跌26.8%，世茂同期跌69%。開市報28元，跌5.08%。

澳門下周提交中介人相關新法案予立會審議。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）開市報8.99元，無升跌；美高梅中國（2282）開市報8.31元，跌2.35%；澳博（0880）開市報4.59元，跌0.22%；永利澳門（1128）開市報9.17元，跌2.76%；銀河娛樂（0027）開市報52.4元，跌0.95%；金沙中國（1928）開市報26.35元，升0.19%。

舜宇（2382）11月手機鏡頭出貨量跌26.4％，首11個月跌兩成。開市報103.7元，跌3.17%。

潤地（1109）分折保障房項目以REIT上市，集資額12億較預期略多。開市報34.65元，跌2.39%。

新世界（0017）旗下新中獲頒大灣區50強，將來擬發展地標性綜合體。開市報22元，跌1.12%。

中國平安（2318）旗下虛擬銀行平安壹賬通銀行：外判審計顧問涉嫌未經授權獲取客戶資料，公司已報警。開市報51.95元，跌1.52%。

理想汽車（2015）第三季汽車總交付量增5.6%。開市報83.7元，跌10.96%。

破頂股表現

破頂股包括，先瑞達醫療（6669）創52周高，見17.48元，開市報17.48元，升15%；翠華控股（1314）創52周高，見0.3元，開市報0.3元，無升跌。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括交運燃氣（1407）開市報1元，跌0.99%。

異動股

上升異動股，包括，花房集團（3611）開市報3.29元，升17.5%；先瑞達醫療（6669）創52周高，見17.48元，開市報17.48元，升15%；德信中國（2019）開市報1.19元，升14.42%；思考樂教育（1769）開市報0.88元，升14.29%；山東新華製藥股份（0719）開市報9.44元，升10.8%；上坤（6900）開市報0.097元，升7.78%；澳能建設（1183）開市報1.9元，升6.15%；香港航天科技（1725）開市報8.25元，升5.77%；凱升控股（0102）開市報0.188元，升5.62%；寶尊電商（9991）開市報14.66元，升5.47%；永勝醫療（1612）開市報0.63元，升5%。

下跌異動股，包括，濠暻科技（2440）開市報2.22元，跌18.68%；新城發展（1030）開市報3.56元，跌12.32%；碧桂園服務（6098）開市報21.3元，跌11.06%；理想汽車（2015）開市報83.7元，跌10.96%；南戈壁（1878）開市報1.04元，跌9.57%；開拓藥業（9939）開市報0.78元，跌1.27%；小鵬（9868）開市報43元，跌8.22%。

 

其他報道

港股ADR跌347點 夜期低水204點 高視濠暻花房上市

新城發展折讓13.7%配股 籌19億

旭輝：標售所持全部旭輝永升股份