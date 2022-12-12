恒指今早低開306點或1.54%，報19594點，大市成交金額116億元；國指今早低開131點或1.93%，報6702點。恒生科技指數開市報4258點，跌2.54%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。金沙中國（1928）、阿里健康（0241）、中生製藥（1177）貢獻恒指較多。
藍籌4隻升，60隻下跌，12隻無升跌。阿里健康（0241）升1.06%，報9.5元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌11.06%，報21.3元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股4隻升，26隻下跌。升幅最大的是平安好醫生（1833）開市報31.5元，升2.27%；跌幅最大的是理想（2015）開市報83.7元，跌10.96%。
恒高於指10天線(19093.36點)。科指高於10天線(4051.41點)、200天線(4134.09點)。
多隻新股上市，高視醫療（2407）定價51.4元。開市報51.2元，跌0.39%。濠暻科技（2440）定價2.73元。開市報2.22元，跌18.68%。花房集團（3611）定價2.8元。開市報3.29元，升17.5%。
新城發展（1030）折讓13.7%配股，籌19億。開市報3.56元，跌12.32%。
旭輝（0884）：標售所持全部旭輝永升（1995）股份。旭輝開市報1.58元，跌3.66%。旭輝永升（1995）開市報5.88元，跌6.07%。
中航科工（2357）出售中航新能源權益。開市報3.73元，無升跌。
山高控股（0412）﹕股權高度集中情況已獲解決。開市報5.11元，跌3.77%。
開拓藥業（9939）配股集資逾5億。開市報0.78元，跌1.27%。
小米（1810）雷軍：高端戰略近半年取得突破性進展。開市報11.22元，跌2.26%。
碧桂園服務（6098）確認楊惠妍配售減持7.03股權，涉資50.55億元折讓10.9％。開市報21.3元，跌11.06%。
海底撈（6862）分拆海外業務，已通過上市聆訊。開市報21.6元，跌1.37%。
新加坡港務PSA擬售長江和記（0001）旗下和記港口20%股權。開市報45元，跌0.99%。
丘鈦科技（1478）11月攝像頭模組銷售跌23.5％，首11月跌11.3％。無成交，報4.82元。
龍湖（0960）首11月合同銷售額按年跌26.8%，世茂同期跌69%。開市報28元，跌5.08%。
澳門下周提交中介人相關新法案予立會審議。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）開市報8.99元，無升跌；美高梅中國（2282）開市報8.31元，跌2.35%；澳博（0880）開市報4.59元，跌0.22%；永利澳門（1128）開市報9.17元，跌2.76%；銀河娛樂（0027）開市報52.4元，跌0.95%；金沙中國（1928）開市報26.35元，升0.19%。
舜宇（2382）11月手機鏡頭出貨量跌26.4％，首11個月跌兩成。開市報103.7元，跌3.17%。
潤地（1109）分折保障房項目以REIT上市，集資額12億較預期略多。開市報34.65元，跌2.39%。
新世界（0017）旗下新中獲頒大灣區50強，將來擬發展地標性綜合體。開市報22元，跌1.12%。
中國平安（2318）旗下虛擬銀行平安壹賬通銀行：外判審計顧問涉嫌未經授權獲取客戶資料，公司已報警。開市報51.95元，跌1.52%。
理想汽車（2015）第三季汽車總交付量增5.6%。開市報83.7元，跌10.96%。
破頂股包括，先瑞達醫療（6669）創52周高，見17.48元，開市報17.48元，升15%；翠華控股（1314）創52周高，見0.3元，開市報0.3元，無升跌。
1隻股份創上市新低，包括交運燃氣（1407）開市報1元，跌0.99%。
異動股
上升異動股，包括，花房集團（3611）開市報3.29元，升17.5%；先瑞達醫療（6669）創52周高，見17.48元，開市報17.48元，升15%；德信中國（2019）開市報1.19元，升14.42%；思考樂教育（1769）開市報0.88元，升14.29%；山東新華製藥股份（0719）開市報9.44元，升10.8%；上坤（6900）開市報0.097元，升7.78%；澳能建設（1183）開市報1.9元，升6.15%；香港航天科技（1725）開市報8.25元，升5.77%；凱升控股（0102）開市報0.188元，升5.62%；寶尊電商（9991）開市報14.66元，升5.47%；永勝醫療（1612）開市報0.63元，升5%。
下跌異動股，包括，濠暻科技（2440）開市報2.22元，跌18.68%；新城發展（1030）開市報3.56元，跌12.32%；碧桂園服務（6098）開市報21.3元，跌11.06%；理想汽車（2015）開市報83.7元，跌10.96%；南戈壁（1878）開市報1.04元，跌9.57%；開拓藥業（9939）開市報0.78元，跌1.27%；小鵬（9868）開市報43元，跌8.22%。
其他報道