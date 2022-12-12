現時的大股東已訂立不可撤回承諾，涉及股份佔已發行股份約55.14%至60.14%。

要約人認為，公司所提供的平台獨特而極具吸引力，能夠與要約人及其附屬公司在中國的現有業務活動有機互補。預期本次部分要約將整合雙方的核心競爭力，並有望創造重大的戰略價值。

要約人認為，部分要約可為要約人及公司提供有意義的增長機會及創造價值。要約人亦可能與公司合作，確定各自或雙方潜在新領域的產品開發機會。

要約人是一家根據愛爾蘭共和國法律註冊成立的公眾有限公司，並由Boston Scientific Corporation(下稱BSC)全資擁有。要約人主要從事對附屬公司的投資（而這些附屬公司主要從事開發、製造、營銷和銷售用於各種介入醫學專業的醫療器械）並向聯屬集團實體提供服務。

BSC是一家根據美國德拉瓦州法律註冊成立的公司，其股份在紐約證券交易所上市。BSC是一家開發、製造和商業化用於心臟科、外周介入、內窺鏡、泌尿科和神經調節等專業領域的微創介入醫療器械的跨國醫療器械公司。

先瑞達醫療（6669）曾升最多21.58%，是12月5日後最大升幅，當日升幅為32.73%。今曾高見18.48元，是2021年8月27日18.7元後最高。暫連升4日，累計升2.8元，對上一次連升4日是11月25日。現報16.4元，升7.89%。

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