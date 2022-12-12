moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌4日 跌至4.887%

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌4日，跌0.04點子至4.88756%。對上一次連跌4日是11月07日，當日拆息報3.19155%。

港元現報7.7803元升值60點子，曾貶值最多21點子，報7.7884元，亦曾升值最多62點子，報7.7801元，是12月7日7.7722元後最強。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升4.19點子至2.15833%；1星期HIBOR跌0.43點子至3.06637%；2星期HIBOR跌5.83點子至3.54173%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.84點子至5.40768%；6個月期HIBOR跌1.04點子至5.5703%；12個月期HIBOR升0.22點子至5.78429%。

美元指數現報105.137升值0.327點或0.31%。

美元1個月期LIBOR報4.27029%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.6173%，連續4日收窄，利差是2022年11月30日後最低，當日差距為0.2963%。

對上一次連續4日收窄，是2022年11月11日，當日利差報-0.8695%。

其他報道

先瑞達醫療獲Boston Scientific溢價31%提購65% 曾升21%暫升7.8%

沙特稱中國峰會期間簽署約500億美元投資協議

美國據報要求日本在對華晶片出口限制上合作

北水增持碧桂園 減持國美

恒指低開306點 碧服跌11% 花房上市升17% 濠暻潛水18%

港股ADR跌347點 夜期低水204點 高視濠暻花房上市

新城發展折讓13.7%配股 籌19億

旭輝：標售所持全部旭輝永升股份