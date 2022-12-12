港元現報7.7803元升值60點子，曾貶值最多21點子，報7.7884元，亦曾升值最多62點子，報7.7801元，是12月7日7.7722元後最強。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升4.19點子至2.15833%；1星期HIBOR跌0.43點子至3.06637%；2星期HIBOR跌5.83點子至3.54173%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.84點子至5.40768%；6個月期HIBOR跌1.04點子至5.5703%；12個月期HIBOR升0.22點子至5.78429%。

美元指數現報105.137升值0.327點或0.31%。

美元1個月期LIBOR報4.27029%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.6173%，連續4日收窄，利差是2022年11月30日後最低，當日差距為0.2963%。

對上一次連續4日收窄，是2022年11月11日，當日利差報-0.8695%。

其他報道

先瑞達醫療獲Boston Scientific溢價31%提購65% 曾升21%暫升7.8%

沙特稱中國峰會期間簽署約500億美元投資協議

美國據報要求日本在對華晶片出口限制上合作

北水增持碧桂園 減持國美

恒指低開306點 碧服跌11% 花房上市升17% 濠暻潛水18%

港股ADR跌347點 夜期低水204點 高視濠暻花房上市

新城發展折讓13.7%配股 籌19億

旭輝：標售所持全部旭輝永升股份