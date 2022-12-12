該行又相信，在內地房地產政策支持下，內房市場情緒持續改善，對物業管理行業和碧桂園服務來說應該是個好兆頭，因為其估值不高，2023年市盈率僅得10倍。

碧桂園服務早市失守配售價，暫跌16.58%，暫報19.98元，同系碧桂園則暫跌2.94%，報2.97元。

至於旭輝則「賣仔」通過投標方式出售經由旭輝全數持有的旭輝永升（1995）23.26%權益，旭輝早市暫跌12.46%，報5.48元。銀河聯昌認為，旭輝即使在標售後將停止併表旭輝永升，但其流動性將改善，而鑑於旭輝永升管理團隊在業內享負盛名，但其2023財年市盈率僅10倍，較大型或國有物業管理公司折讓達35%，認為旭輝永升的股價可能在標售過程中受益。

此外，該行認為旭輝將繼續為旭輝永升提供合約管理面積，因雙方將繼續保護姐妹公司關係，故維持旭輝永升目標價7.6元及「持有」評級﹔旭輝目標價1.28元及「持有」評級」。

旭輝早市曾倒升至1.72元，但其後回吐，早市暫跌2.44%，暫報1.6元﹔被賣股的旭輝永升早市則暫跌12.46%，暫報5.48元。

而新城發展以先舊後新方式，按每股3.5元，折讓13.8%配股籌19億元後，股份早市一度失守配售價跌至3.47元，其後跌幅收窄，早市暫跌13.79%，暫報3.5元。

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