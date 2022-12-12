上海醫藥早前與科技園公司簽署策略合作備忘錄，攜手培育及投資於初創企業、加強臨床研究合作等。在培育計劃下，參與計劃的初創企業可享用生物醫藥科技培育計劃（Incu-Bio）下的各種資源和支援服務。上海醫藥和前沿創新中心亦會為企業提供最長七年的指導和支援服務，包括實驗室場地和辦公設施、專業技術平台及臨床研發資源、商業化服務、市場營銷拓展等。上海醫藥和前沿創新中心更有機會以資金入股或培育投資轉股等方式進一步支援企業發展。

雙方合作將會就自身免疫疾病、抗衰老、基因和細胞治療、信使核糖核酸（mRNA）/小分子干擾核糖核酸（siRNA）及新興治療等科研領域，建立全球的創新培育及加速平台。共同培育計劃會招攬全球頂尖的生物醫藥初創企業進駐香港，並協助他們走進粵港澳大灣區，以至上海為首的長三角地區，加強兩地的科研創新平台建設，推動中國生物醫藥的發展。

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