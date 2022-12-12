德勤發表《2022全球奢侈品力量》報告發現，2021財年全球最大的100間奢侈品公司獲得總銷售額3,050億美元，按年增長21.5%，超過疫情前2019財年的2,810億美元。
隨著疫情影響減弱，商店重新開業，消費者需求復蘇，2021財年百強公司的銷售額反彈，按年增長達21.5%。在前100間公司中，有73間在2021財年錄得銷售增長，而在2020財年只有20間。
在全球最大100間奢侈品公司中，2021財年淨利潤近85%來自全球前10大奢侈品公司，反映它們在奢侈品銷售和賺錢能力方面都處於領先地位。百強奢侈品公司的最低收入門檻從2020財年的1.82億美元上升至2.4億美元，公司平均規模為30億美元。意大利擁有23間最多奢侈品公司，但在2021財年的百強奢侈品銷售中，8間法國公司貢獻了超過三分之一的最大份額。
德勤亞太區消費品及零售行業主管合夥人張天兵表示，全球奢侈品百強中來自中國的公司有11間，比去年多了兩間。其中進入前10名的兩間中國公司都是珠寶和手錶品牌，由於旅行限制逼使中國消費者在國內市場購買珠寶，兩間公司的增長主要是受到新店開業推動。目前中國是二手手錶的最大市場。
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