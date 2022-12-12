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證監會：香港投資者識別碼制度明年3月下旬實施

證監會公布，香港投資者識別碼制度將於明年3月20日推出，並提醒若投資者未有及時回應中介人就使用個人資料的要求，屆時將無法經聯交所買入股票。

證監會指，曾進行三次問卷調查，結果顯示，部分中介人或需更多時間，以便向個人客戶就在香港投資者識別碼制度下收集、儲存、處理和使用個人資料取得同意，並更新客戶的識別資料。基於上述情況，證監會決定於明年3月20日推出香港投資者識別碼制度。

證監會指，中介人須取得客戶同意，以符合證監會規定及相關資料私隱法例，包括《個人資料（私隱）條例》。證監會提醒，投資者應盡快就回應中介人的相關要求，一旦該制度實施後，如投資者不提供所需同意，則只可出售現時持有的股票，而不得經聯交所買入股票。

證監會行政總裁歐達禮表示，推出投資者識別碼制度將是香港股市的重要里程碑，該制度讓證監會能夠適時和有效地監察，促進市場廉潔穩健和提升投資者信心，以上都是香港身為世界級國際金融中心的重要支柱。

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