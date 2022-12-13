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憧憬通脹放緩 美債息倒掛第三日收窄 美股升幅本月最大 道指升528點

投資者準備迎接周二的CPI和周三的聯儲局會議決策，市場預期通脹將放緩。摩根大通交易團隊預測如果CPI數據表現疲軟，標普500指數可能大漲10%。美3個月10年期債息倒掛，但連續第三日收窄，收報68.172基點，是上月29日後最窄。美2年期10年期債息倒掛76.465基點至81.216基點，收市報77.436基點，是12月9日後最窄。美股上升，道指、標指11月30日後最大升幅。

道瓊斯工業平均指數收漲528點，升幅1.58%，報34005點。標普500指數收漲56點，升幅1.43%，報3990點。納斯達克綜合指數收漲139點，或1.27%，報11143點。

家得寶升2.34%，報327.98美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻49點，而Amgen跌0.67%，報276.78元，拖低道指12點。

科技股方面，蘋果收市報144.49元，升1.63%，谷歌母公司Alphabet收市報93.31元，升0.51%，亞馬遜收市報90.55元，升1.63%，Facebook收市報114.71元，跌1.02%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.49%，報436點。德國DAX指數收跌0.45%，報14306點；法國CAC 40指數跌0.41%，報6650點；英國富時100指數收跌0.42%，報7445點。

道指曾升最多1.58%，是11月30日後最大升幅，當日升幅為2.18%。高見34005.04點，是12月6日34006.63點後最高。收市報34005.04點，是12月2日後收市新高，當日報34429.88點。

標指曾升最多1.43%，是11月30日後最大升幅，當日升幅為3.09%。高見3990.71點，是12月6日4001.51點後最高。收市報3990.56點，是12月5日後收市新高，當日報3998.84點。

現報3990.56元，升1.43%

納指曾升最多1.27%，是12月8日後最大升幅，當日升幅為1.47%。高見11144.67點，是12月6日11241.42點後最高。收市報11143.74點，是12月5日後收市新高，當日報11239.94點。

 