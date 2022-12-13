彭博社報道，早年曾擔任政府官員的張力於11月30日被倫敦警方逮捕，目前面臨引渡程序。檢控官Mark Summers表示，被告正對引渡提出了抗辯。張力因被控在加利福尼亞州為獲得合同而提供回扣遭美國政府通緝。

法官John Zani周一在威斯敏斯特裁判法院批准張力以1,500萬英鎊（約合1.28億元人民幣）取保候審，創下了英國法院有史以來最高的聯合保釋金紀錄。他將在倫敦某高層建築43樓的一公寓中全天候軟禁，並接受保安和閉路電視監控。

法庭文件顯示，現年69歲的張力被指控「向共謀者提供回扣和資金，以獲得建設項目的適當許可」。富力通過一家美國境內子公司在美開展業務。文件還指，該附屬公司的項目包括三藩市一個大型住宅和商業綜合體。

彭博社報道，張力的律師在庭外拒絕置評。為他提供了1,000萬英鎊保釋金的香港上市公司富力地產在集團官方微信公眾號上發表聲明稱張力「因在中國宴請美國舊金山前公共事業部主管及為其提供酒店住宿而被指控涉嫌行賄」，並表示公司方面擬針對此「錯誤指控」採取行動。

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