美股向上，港股ADR跌135點或0.7%，報19328點，即月恒指夜期跌80點，報19362點，夜期低水102點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.99%，折合報314.46元；阿里巴巴（9988）跌1.66%，折合報86.88元；美團（3690）跌2.01%，折合報171.88元；匯控（0005）跌0.51%，折合報47.36元；建行（0939）跌0.89%，折合報4.67元。

道期現跌0.041%；標期現跌0.02%；納期現升0%。日股現升0.72%，韓股現升0.13%，澳股現升0.61%。

VIX指數隔晚升9.5%或2.17點，報25點。美2年期10年期債息現倒掛78.33基點；美3個月10年期債息倒掛76.002基點。

紐油現升0.2%或0.14美元，報73.32美元；布油現升2.48%或1.89美元，報77.99美元；金價現升0.06%或1.15美元，報1782.59美元；LME 銅期貨隔晚跌1.97%或169美元，報8374美元。美國10年期債息現跌0.35%或0.0129厘，報3.5984厘。

今日焦點股份可留意：

德信中國（2019）折讓19%配股，籌2.3億。

張力被捕，1.2億保釋金創紀錄，富力（2777）澄清無提供任何保證金。

國泰（0293）恢復三條熱門航線頭等客艙服務，選取限量版酒慶祝。

疫情封控人幣貶值夾擊，萊爾斯丹（0738）料全年轉蝕最多4500萬人幣。

科技園公司伙上海醫藥（2607）推生物醫藥共同培育計劃。

帝國金融（8029）：帳面值逾2200萬元加密貨幣開採設備失竊。

黃光裕在國美（0493）持股首降至三成以下。

耀才（1428）11月未經審核稅後純利升73%，10月至11月累升28%。

吉利（0175）3.8億全購西安吉利，將生產Smart、吉利SUV。

香港電訊（6823）：DrGo用戶達34萬，推心房顫動檢測冀半年吸10萬用戶。

11月新增人幣貸款、社融低過預期，M2增12%多過預期。

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