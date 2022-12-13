moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指低開5點 科指跌0.6% B站跌8.1% 富力跌10% 德信中國跌11.8%

恒指今早低開5點或0.03%，報19458點，大市成交金額29億元；國指今早低開5點或0.09%，報6622點。恒生科技指數開市報4167點，跌0.6%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。建行（0939）、中移動（0941）、港交所（0388）貢獻恒指較多。

藍籌46隻升，21隻下跌，9隻無升跌。九龍倉置業（1997）升3.54%，報43.85元，是升幅最大的藍籌，網易（9999）跌2.45%，報107.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股8隻升，18隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是平安好醫生（1833）開市報31.9元，升2.24%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報180元，跌8.16%。

恒指續高於10天線(19205.61點)。科指續高於10天線(4092.01點)、200天線(4128.1點)。

德信中國（2019）折讓19%配股，籌2.3億。開市報0.97元，跌11.82%。

張力被捕，1.2億保釋金創紀錄，富力（2777）澄清無提供任何保證金。開市報2.18元，跌10.29%。

國泰（0293）恢復三條熱門航線頭等客艙服務，選取限量版酒慶祝。開市報8.49元，無升跌。

疫情封控人幣貶值夾擊，萊爾斯丹（0738）料全年轉蝕最多4500萬人幣。無成交，報0.44元。

科技園公司伙上海醫藥（2607）推生物醫藥共同培育計劃。開市報14.26元，升0.14%。

帝國金融（8029）：帳面值逾2200萬元加密貨幣開採設備失竊。無成交，報0.168元。

黃光裕在國美（0493）持股首降至三成以下。開市報0.155元，升0.65%。

耀才（1428）11月未經審核稅後純利升73%，10月至11月累升28%。開市報1.45元，升0.69%。

吉利（0175）3.8億全購西安吉利，將生產Smart、吉利SUV。開市報12.06元，升0.33%。

香港電訊（6823）：DrGo用戶達34萬，推心房顫動檢測冀半年吸10萬用戶。開市報9.5元，升0.32%。

11月新增人幣貸款、社融低過預期，M2增12%多過預期。建行（0939）開市報4.72元，升0.21%；工商銀行（1398）開市報3.87元，升0.26%。

破頂股表現

破頂股包括，福森藥業（1652）創52周高，見1.5元，開市報1.5元，升14.5%；九龍倉置業（1997）創52周高，見43.85元，開市報43.85元，升3.54%。

異動股

上升異動股，包括，歌禮製藥（1672）開市報4.11元，升14.8%；福森藥業（1652）創52周高，見1.5元，開市報1.5元，升14.5%；世紀睿科（1450）開市報2.92元，升12.31%；興科蓉醫藥（6833）開市報0.25元，升8.7%；中創新航（3931）開市報20.9元，升7.84%；思考樂教育（1769）開市報0.98元，升7.69%；寶寶樹集團（1761）開市報0.32元，升6.67%；佳源國際（2768）開市報0.33元，升6.45%；康特隆（1912）開市報0.084元，升6.33%；聯康生物（0690）開市報0.056元，升5.66%。

下跌異動股，包括，德信中國（2019）開市報0.97元，跌11.82%；富力（2777）開市報2.18元，跌10.29%；嗶哩嗶哩（9626）開市報180元，跌8.16%；寶尊電商（9991）開市報13.6元，跌7.73%；名創優品（9896）開市報22.05元，跌4.55%；騰訊音樂（1698）開市報30.3元，跌4.27%；震雄（0057）開市報1.75元，跌2.78%；中國飛鶴（6186）開市報7.04元，跌2.49%。

其他報道

FTX 創辦人SBF於巴哈馬被捕

美皓集團IPO下限定價 超購40.3倍 一手中籤率6.14%

港股ADR跌135點 夜期低水102點 亞股升美期個別發展

德信中國折讓19%配股 籌2.3億

張力被捕 1.2億保釋金創紀錄 富力澄清無提供任何保證金

憧憬通脹放緩 美債息倒掛第三日收窄 美股升幅本月最大 道指升528點