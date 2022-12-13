恒指今早低開5點或0.03%，報19458點，大市成交金額29億元；國指今早低開5點或0.09%，報6622點。恒生科技指數開市報4167點，跌0.6%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。建行（0939）、中移動（0941）、港交所（0388）貢獻恒指較多。
藍籌46隻升，21隻下跌，9隻無升跌。九龍倉置業（1997）升3.54%，報43.85元，是升幅最大的藍籌，網易（9999）跌2.45%，報107.3元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股8隻升，18隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是平安好醫生（1833）開市報31.9元，升2.24%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報180元，跌8.16%。
恒指續高於10天線(19205.61點)。科指續高於10天線(4092.01點)、200天線(4128.1點)。
德信中國（2019）折讓19%配股，籌2.3億。開市報0.97元，跌11.82%。
張力被捕，1.2億保釋金創紀錄，富力（2777）澄清無提供任何保證金。開市報2.18元，跌10.29%。
國泰（0293）恢復三條熱門航線頭等客艙服務，選取限量版酒慶祝。開市報8.49元，無升跌。
疫情封控人幣貶值夾擊，萊爾斯丹（0738）料全年轉蝕最多4500萬人幣。無成交，報0.44元。
科技園公司伙上海醫藥（2607）推生物醫藥共同培育計劃。開市報14.26元，升0.14%。
帝國金融（8029）：帳面值逾2200萬元加密貨幣開採設備失竊。無成交，報0.168元。
黃光裕在國美（0493）持股首降至三成以下。開市報0.155元，升0.65%。
耀才（1428）11月未經審核稅後純利升73%，10月至11月累升28%。開市報1.45元，升0.69%。
吉利（0175）3.8億全購西安吉利，將生產Smart、吉利SUV。開市報12.06元，升0.33%。
香港電訊（6823）：DrGo用戶達34萬，推心房顫動檢測冀半年吸10萬用戶。開市報9.5元，升0.32%。
11月新增人幣貸款、社融低過預期，M2增12%多過預期。建行（0939）開市報4.72元，升0.21%；工商銀行（1398）開市報3.87元，升0.26%。
破頂股包括，福森藥業（1652）創52周高，見1.5元，開市報1.5元，升14.5%；九龍倉置業（1997）創52周高，見43.85元，開市報43.85元，升3.54%。
異動股
上升異動股，包括，歌禮製藥（1672）開市報4.11元，升14.8%；福森藥業（1652）創52周高，見1.5元，開市報1.5元，升14.5%；世紀睿科（1450）開市報2.92元，升12.31%；興科蓉醫藥（6833）開市報0.25元，升8.7%；中創新航（3931）開市報20.9元，升7.84%；思考樂教育（1769）開市報0.98元，升7.69%；寶寶樹集團（1761）開市報0.32元，升6.67%；佳源國際（2768）開市報0.33元，升6.45%；康特隆（1912）開市報0.084元，升6.33%；聯康生物（0690）開市報0.056元，升5.66%。
下跌異動股，包括，德信中國（2019）開市報0.97元，跌11.82%；富力（2777）開市報2.18元，跌10.29%；嗶哩嗶哩（9626）開市報180元，跌8.16%；寶尊電商（9991）開市報13.6元，跌7.73%；名創優品（9896）開市報22.05元，跌4.55%；騰訊音樂（1698）開市報30.3元，跌4.27%；震雄（0057）開市報1.75元，跌2.78%；中國飛鶴（6186）開市報7.04元，跌2.49%。
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