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內地擬為半導體行業推萬億元支持計劃

路透社引述消息報道，內地著手為半導體行業制定超過1萬億元人民幣的支持計劃，該計劃將在5年內實施，最快明年第一季度施行，主要是通過補貼和減稅，促進國內半導體生產和研究活動。